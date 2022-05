Trata o preámbulo de feminicidio, motivantes de desaparición de niñas en Edomex y CDMX

"Amigos, necesito de su ayuda para localizar a mi sobrina Ángeles Shaddai Cajigal Heredia , de cuatro años, que fue robada el día de ayer", escribió Wendy, adjuntando dos imágenes de una menor de edad.

En una, la niña aparece vestida como una princesa, delante de una pared de la que cuelga un letrero de "Feliz cumpleaños"; en la segunda, la menor posó con un bebé de juguete.

Fue el pasado 19 de abril cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lanzó una alerta Amber para encontrar a esta niña, quien fue vista por última vez el 18 de abril de 2022.

Antes de desaparecer, Ángeles Shaddai fue vista en compañía de su mamá en la calle Norte 66 de la colonia Mártires de Río Blanco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la ficha difundida, la niña mide 1,15 metros, es de complexión mediana, de piel morena clara y de cabello castaño oscuro. La última vez que fue vista, Cajigal Heredia traía un vestido blanco con rosa y tenis blancos.

Desde el inicio de este año hasta abril, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda , hay 93 menores de edad desaparecidos y no localizados, de este total 14 son infantes, donde la mayoría de los casos son de sexo femenino.

Las cifras de la comisión, consultadas por La Silla Rota, arrojan que dos niñas desaparecieron en Iztapalapa; dos más en Venustiano Carranza, otra en Miguel Hidalgo y una más en Benito Juárez.

Dos menores desaparecieron en Iztacalco, otra en Cuauhtémoc y una más en Álvaro Obregón.

En total, entre las ocho demarcaciones mencionadas, colectan un total de 10 niñas desaparecidas.

Con respecto a esto, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), la Ciudad de México no se encuentra en la lista de las primeras tres entidades donde más suceden casos de desaparición de menores, al corte del año 2021.

Puntualizó que del total de las desapariciones de menores que ocurren en el país, la capital mexicana concentró el 5.7% en 2021.

Sobre los casos de niñas y adolescentes desaparecidas, la directora ejecutiva de Redim es un fenómeno que aqueja a todo el país y señaló que hay dos motivantes principales: desaparición con fines de trata o el preámbulo de un feminicidio.

Explicó que en primer lugar está Estado de México, seguido de Tamaulipas y en tercer lugar se encuentra Jalisco. "Digamos que cuatro de cada 10 casos se concentran en estas tres entidades federativas desde que hay registros, que es de 1964".

Casi dos meses, la familia de Liliana García vivió la ausencia de la menor de 11 años, ella salió de su casa a jugar, pero ya no volvió, su familia, desesperada antes de buscar a las autoridades decidió buscarla por sus propios medios en las zonas aledañas pero los días transcurrían y de la pequeña no sabían nada.

Entonces decidieron acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se detonó el mecanismo de búsqueda, pero los resultados han sido nulos. Liliana no regresó a casa.

El de 10 de marzo, García Zenil salió de la comunidad de San Nicolás Peralta, perteneciente a Lerma, para jugar.

"Todos los días y todas las tardes andaba siempre con la hermanita, Yoselín, de 15 años, entonces ese día ya no llegaron a dormir, por lo que al día siguiente empezamos, la busqué pensando que se habían ido con una de sus hermanas en Atarasquillo (Lerma), ya después nos enteramos que no estaba con su hermanas, que no la vieron ese día", relató Norma Isabel Dávila Rivas, tía y tutora de Liliana.

Fue hasta el 19 de marzo que se decidieron a hacer la denuncia formal sobre la desaparición, pues antes habían visitado a los conocidos de la menor e incluso subidón su foto a Facebook, pero de nuevo, no funcionó.

Pese a que se activó la Alerta Amber, los días pasaron y el temor de que la pequeña estuviera en riesgo crecía cada día de ausencia por lo que, a la par de la carpeta de investigación, las células de búsqueda vecinales se implementaron.

"Ni la fiscalía ni el municipio nos dan respuesta, lo único que nos dicen es que están trabajando, pero nosotros lo que queremos es que se agilice la búsqueda porque lo que se ha hecho ha sido por los propios medios de la familia.

"Queremos que nos muestren la carpeta, qué es lo que han hecho, dónde han buscado. Hay unas cámaras de la comunidad y les pedimos que nos dijeran si ahí se ve porque en algún punto debió haber aparecido".

De igual manera, Norma Isabel señaló que solicitaron al alcalde de Lerma, Miguel Ángel Ramírez, que se les diera acceso a las videograbaciones, pero se les ha negado bajo el argumento de que ahí "no hay nada".

LAS DESAPARICIONES EN EDOMEX

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de enero a abril de este año, se han activado 100 Alertas Amber, un mecanismo de búsqueda constituido para la localización de menores de edad.

Del total de ausencias de personas menores de 18 años, 63 corresponden a mujeres y 37 a hombres.

En estos cuatro meses, se han logrado desactivar 67 alertas, 43 de pequeñas y 24 de varones; sin embargo, no se precisó el número de los que fueron localizados sin vida.

Permanecen así, 33 Alertas Amber activadas, 20 de niñas, entre ellas la de Liliana de 11 años de edad.

LA CRISIS DE DESAPARICIONES

En el Estado de México, 10 mil 823 personas fueron reportadas como desaparecidas desde 1964 a la fecha, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), una crisis que se agudizó durante 2021 año en que a nivel nacional se reportaron las ausencias de 880 personas.

De acuerdo con la directora ejecutiva de REDIM, niñas, niños y adolescentes son víctimas de una crisis de niñez desaparecida, de proporciones epidémicas y de violaciones a sus derechos humanos que requieren el reconocimiento, la visibilización y actuación de todos los poderes del Estado para combatir y prevenir el preocupante aumento de las desapariciones en México, en especial de personas entre 0 a 17 años de edad.

La RNPDNO reveló que desde que se tiene registro de las personas ausentes, se han contabilizado 82 mil 328 niñas, niños y adolescentes han sido desaparecidos en México, hasta el 25 de octubre de 2021.

De este total, 19.9% (16 mil 378) continúan desaparecidos a la fecha, de los cuales 8 mil 518 de ellas mujeres y 6 mil 952 hombres. Las mujeres representan 55.2% de estos casos. Las restantes 65 mil 950 personas de 0 a 17 años fueron localizadas, aunque 1% de estas desapariciones (710 casos) fueron halladas sin vida.

PERO... ¿QUÉ PASA EN EDOMEX?

La violencia de género, representada en el feminicidio y la trata –o el secuestro– con fines de explotación, explotación sexual o explotación sexual con fines comerciales, se ha convertido en la principal causa de las desapariciones de niñas y adolescentes en las zonas urbanas del Estado de México.

Así lo revela la investigación Desaparición de Mujeres Adolescentes, Niñas y Niños en el Estado de México y su vínculo con la Explotación Sexual o la Trata de Personas con ese u otros fines, realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB).

El estudio revela que el perfil de la mayoría de las víctimas de desapariciones en el Estado de México son mujeres de entre 12 y 17 años de edad, estudiantes, sin antecedentes penales.

Aunque las desapariciones pueden suceder en cualquier momento, éstas se registran con mayor frecuencia los días lunes y durante el mes de mayo, en horas que van entre las 6:00 am y 6:00 pm, "lo que rompe el mito de que las personas son víctimas porque se arriesgan a salir en horas más tarde".

La cifra es clara: de enero del 2015 a septiembre del 2021 desaparecieron en la entidad mexiquense 3 mil 079 niños, niñas y adolescentes al corte del 11 de abril.

LILIANA CUMPLIÓ AÑOS DESAPARECIDA

El jueves 10 de marzo, día en que Liliana García Zenil desapareció, la pequeña tenía 10 años de edad cumplidos, pero el 3 de abril fue su cumpleaños número 11, lo que para la familia fue más doloroso.

"Nosotros pensamos en que esta desparecida, en que no tenemos respuestas y el riesgo que la niña está corriendo. Nos dicen que las malas noticias llegan rápido, pero ¿qué estamos esperando? ¿que algo le pase para que entonces ahora sí las autoridades estén presentes?

"Ahorita nadie viene para acá, nadie se para, nadie pregunta, nadie nos da informes, pero seguro si, primeramente Dios no, pero llegan a encontrar a mi niña sin vida, ese día vamos a tener a todos aquí", lamentó su tía y tutora.

Fue apenas este domingo 1 de mayo cuando Liliana García Zenil fue sepultada luego de estar mes y medio en las instalaciones de Servicios Periciales de la fiscalía mexiquense, ya que murió atropellada.

