Tras un año de limpiar calles sin descanso en pandemia, María fue vacunada

IXTAPALUCA. - Rosa María Jiménez, una de las heroínas sin capa que, aunque no estuvo en la primera línea de batalla contra la covid no dejó de trabajar durante la pandemia, se vacunó al fin contra el nuevo coronavirus en el municipio de Ixtapaluca.

Vecina de este municipio, pero trabajadora de limpia de la Alcaldía Venustiano Carranza desde hace varios años, recibió su primera dosis anticovid de la farmacéutica AstraZeneca en la jornada correspondiente a los adultos mayores de 40 años, rezagados y mujeres embarazadas.

Y es que en su trabajo, considerado como una actividad esencial, doña Mari de 43 años, como le dicen sus dos hijos, ha tenido que manejar los desechos sanitarios, urbanos y domésticos, como cubrebocas o caretas, para dejar limpias las calles de la capital del país a lo largo de la emergencia sanitaria.

"Tenía un poquito de miedo, pero la verdad ya se me pasó por los nervios de la gente que dije vamos a tardar todo el día, pero no, la verdad el servicio estuvo muy bueno y salimos muy rápido", dice.

Aunque solo trabaja los fines de semana, reconoció que su familia le pidió que asistiera en el primer día de vacunación para garantizar su salud y la de todos quienes la rodean, entre ellos su hermana, quien la acompañó a la sede instalada en el Mercado 20 de noviembre, en la colonia Izcalli, donde recibió el biológico.

"Tengo mi turno de fin de semana, trabajo sábados y domingos y días festivos entonces por eso vine hoy porque tengo todo el día disponible. No me quería vacunar la verdad, pero ellos me dijeron que si no me iban a obligar", agregó.

En menos de 30 minutos, doña Mari recibió la primera dosis durante el primer día de vacunación que no registró largas filas en las sedes habilitadas en este municipio, aunque en menos de 84 días tendrá que regresar al mismo modulo para recibir el refuerzo que le brinde garantías para continuar con su trabajo en las calles de la ciudad.

ESPERAN VACUNAR MÁS DE 76 MIL ADULTOS EN IXTAPALUCA

Como ella, autoridades de salud prevén inmunizar a un total de 76 mil 169 adultos mayores de 40 años que habitan esta localidad en cuatro sedes habilitadas que operarán desde hoy y hasta el próximo 30 de junio en este municipio.

Ellas son: la Explanada Municipal, el Mercado 20 de noviembre, en Izcalli, el estacionamiento de la ex Comercial Mexicana y la Ciudad Deportiva, ésta última en modalidad vehicular.

Además, serán inmunizadas las mujeres embarazadas mayores de 18 años de edad con nueve semanas de gestación, así como personas que por alguna razón no han podido recibir la vacuna.

Respecto a la llegada de la segunda dosis para los adultos de entre 50-59 años de edad, la alcaldesa Maricela Serrano pidió paciencia debido a que aún no concluyen los 84 días posteriores recomendados a la primera aplicación.

En tanto, José Antonio Vázquez, director general del Gobierno de México y coordinador regional para la Construcción de la Paz, informó que hasta el momento han sido aplicadas 118 mil 240 dosis de la vacuna en este municipio.

INICIA TAMBIÉN EN VALLE DE CHALCO Y CHALCO

De manera simultánea, en los municipios de Chalco y Valle de Chalco también dio inicio la jornada de vacunación para los adultos mayores de 40 años.

En el primer municipio la aplicación de la primera dosis de la vacuna anticovid se realiza en dos sedes: Deportivo Solidaridad (peatonal) y la Plaza Tzinacantecutli (vehicular).

En esta localidad las autoridades habilitaron trasporte gratuito con trayectos gratuitos de ida y vuelta, los cuales dan recorrido desde la Presidencia Municipal hasta las sedes de vacunación.

Mientras que en el municipio de Valle de Chalco se instaló una sede única en la explanada municipal donde se vacunará de acuerdo al siguiente calendario con la letra del primer apellido:

28 Junio (A,B,C,D,E,F y G)

29 Junio (H,I,J,K,L,M,N,Ñ,O, P y Q)

