Tras sufrir con la covid, Maithe ayuda a quienes necesiten oxígeno

NEZAHUALCÓYOTL.-A Maithé, no le fue bien con la covid; se contagió su abuela de 80 años de edad, dos tíos, uno de 82 y otro de 60, su esposo y ella. Aún en esa crisis familiar, está dispuesta a prestar su tanque de oxígeno a aquellas personas que así lo necesiten.

HOY QUIERO CONTARLE MI HISTORIA

Maithé decidió hacer pública su experiencia con la covid, "para desahogarme".

El pasado 17 de diciembre, recordó, uno de sus tíos de 82 años, hipertenso, con ácido úrico y con fallas pulmonares, contagió a la abuelita de 80 años y después contagió a otro tío de 60 años.

Antes, Maithé los había visitado, el 14 de diciembre, para" saber cómo estaban, desafortunadamente me fui ya contagiada sin saber nada".

Para fortuna, unos de los primos de la familia estudiaba medicina y otra era enfermera, así que cuando empezaron los primeros síntomas "llevamos a mi primer tío", el de 82 años, a una cita con un doctor que nos ha atendido toda la vida, confiando en él y en su experiencia lo dimos por una tos común; el día 20 (de diciembre) mi abuela empieza con tos y fiebre y mi mamá se va a cuidarla confiando en que solo era tos".

Recordó que "ese mismo día yo empiezo con síntomas como fiebre, dolor de cabeza y una ligera molestia en la garganta".

RESULTAN POSITIVOS

El 22 de diciembre se hacen la prueba covid "mi primer tío y la abuela", resultan positivos.

"Yo perdí el olfato, sabía que ya estaba enferma, tengo a dos niños en casa y a mi esposo. Desde que me dio fiebre mandé a mis hijos con mi hermana a que los cuidara mientras me hacia la prueba, para esto ya habían pasado 8 días desde el primer síntoma. Me hice la prueba junto con mi esposo y mis hijos, solo él y yo salimos positivos."

Maithé sabiendo las consecuencias de una enfermedad de esa magnitud, se encerró con su abuela y tíos. Todos eran positivos, así que no querían contagiar a otras personas.

DEPENDER DEL OXÍGENO

"Llegue a la casa de mi abuela y ese mismo día le pusieron oxígeno a mi primer tío, a los dos días le pusieron oxígeno a mi abuela, a los dos días más le pusieron oxígeno a mi segundo tío y a los dos días le pusieron oxígeno a otro de mis tíos (el 3) que vivía a un lado".

CONTAGIADA Y EMBARAZADA

Maithé se desvelaba para dar atención a la abuela y a los tíos, así como sus medicamentos.

"El primer tío no mejoraba, durmiendo con careta y cubrebocas, yo ya lloraba de impotencia. El 5 de enero llegó el cumpleaños de mi abuela cumplió 81 años, mi tío se levantó y le dio su abrazo, todos le dimos un abrazo y ese día me entero que tenía a otro bebé en mi vientre, me preocupe por todo el medicamento que ya había tomado pero para estas fechas lo peor ya había pasado".

"Tuvimos un día de alegría porque mi tío se mantenía ya en 85 de saturación hasta que bajó y subió la frecuencia cardiaca, lo teníamos en 6 litros y cada dos horas le subíamos un litro más".

"Cuando llegamos a los 15 litros llamamos a una ambulancia y los paramédicos nos dijeron que ya no había mucho que hacer por él. No nos dimos por vencidos y encontramos un hospital, pero ingresó a la 1:30 de la madrugada del 8 de enero, y a las 2:40 avisaron que tuvo tres infartos y no los soportó".

Los riesgos aumentaron. "La esposa de mi tercer tío se puso mal, yo tuve amenaza de aborto y mi abuelita decayó demasiado".

Pasaron los días y la abuela, así como los otros dos tíos se fueron mejorando, ya poco dependieron del oxígeno.

PRESTARÁ SU TANQUE

Ahora solo espera que sus tíos se recuperen totalmente y está dispuesta a prestar su tanque de oxígeno para otras personas que lo necesiten, ya que hay abusos por la alta demanda.

Ella es una residente del Estado de México que al igual que miles de familias, el contagio la alcanzó y sabe lo vital que es un tanque de oxígeno. Durante los meses de diciembre, enero y febrero, se especuló con los oxigenadores cuyos costos se elevaron a más de 500 por ciento.

La empresa Infra ofrecía sus tanques en 6 mil 500 pesos, pero en cuestión de horas ese precio se incrementaba a 20 mil pesos, el tanque de oxígeno era de apenas de unos seis mil litros.

Por la alta demanda los abusos surgieron de supuestos vendedores que vendían concentradores de oxígeno en 40 mil o 50 mil pesos, cuando en el mercado estaban en 25 mil pesos.

"YA NI LA FRIEGAN"

"Ya ni la friegan al doble de lo que lo venden otras personas, están lucrando con la vida de mucha gente. No se vale", expresó Virginia, una de las afectadas en la compra del oxígeno.

Ante esta situación en las redes sociales se organizaron grupos de apoyo para exhibir los costos de tanques de oxígeno y concentradores para que cesen los abusos de vividores que aprovecharon la pandemia para defraudar a familiares de contagiados de covid.

Asimismo, gobiernos municipales como Texcoco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl, decidieron hacer dotaciones gratis de oxígeno y prestar equipos para ayudar a las familias en su economía.





(Sharira Abundez)