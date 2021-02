Tras perder patrimonio, vecinos ahora sufren falla en servicios

Familias afectadas por las inundaciones no sólo padecen la pérdida de sus muebles, aparatos electrónicos y hasta autos, sino que además temen que se haya dañado la estructura y que por esto lleguen a colapsar sus inmuebles. En algunas zonas no cuentan con servicios, como en algunos inmuebles de la colonia Portales Sur, en Benito Juárez, como en Filiipinas 702 donde no tienen gas que les llega vía ductos, les quitaron la luz para evitar cortos, lo mismo que el agua porque tuvieron que cerrar la cisterna ya que se metió el agua sucia y la tienen que vaciar para lavarla.

En la colonia Santa Úrsula Coapa, de la alcaldía Tlalpan, no tienen agua y en algunos fraccionamientos han debido comprar pipas. En esta colonia, por segunda vez en tres años, las 68 familias que habitan en los tres fraccionamientos horizontales de Tlalpan 3061 padecieron las consecuencias de las lluvias atípicas de la Ciudad de México; en esta ocasión el agua subió dentro de sus casas hasta 60 centímetros lo cual provocó la afectación de pisos, muebles, aparatos electrónicos y autos. Estas personas extrañaron la atención que habían recibido en una ocasión anterior en la que las autoridades no sólo enviaron equipo de drenado sino incluso brigadas sanitarias y hasta peritos para verificar el estado de las construcciones.

Hasta el jueves, la Secretaría de Inclusión y Bienestar (SIBISO), a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, en un censo preliminar contabilizó 650 viviendas con daños mayores en la ciudad; el sábado concluirá el censo en su totalidad. De las viviendas registradas, el 60 por ciento se encuentran en Iztapalapa y el resto en Magdalena Contreras, Coyoacán, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac.

EN PORTALES SUR, ESTACIONAMIENTOS DE 10 EDIFICIOS INUNDADOS

Durante un recorrido que realizó La Silla Rota en la colonia Portales Sur, se constató que por lo menos en 10 conjuntos habitacionales se había inundado el estacionamiento subterráneo, donde quedaron varados los automóviles de los residentes. En algunos de los edificios el agua alcanzó los dos metros de altura, lo que ocasionó que los vehículos fueran catalogados como pérdida total.

Tal es el caso de los edificios en Filipinas 719 y 702, así como Emiliano Zapata 120 y el 62 de avenida Santa Cruz. Tras percatarse de los daños que había ocasionado la tormenta, los residentes hicieron llamadas al 911 y a otros números de emergencia, para solicitar apoyo y en esta ocasión sí arribaron elementos de Seguridad Ciudadana y de Bomberos para desazolvar los drenajes y bombear el agua, lo cual tardó hasta 12 horas.

Debido a que durante la tarde y noche del jueves las lluvias continuaron, los afectados no lograron sacar sus carros de los estacionamientos, por lo que fue hasta este viernes que los residentes comenzaron a sacar sus vehículos, los cuales fueron arrastrados con grúas, ya que los automóviles ni si quiera encendían.

Miriam Rivera, residente del edificio de Filipinas 702 fue una de las personas afectadas, pues su camioneta quedó completamente cubierta con el agua y su aseguradora la catalogó como pérdida total.

"Mi camioneta quedó cubierta por el agua. Y el agua la estuvo arrastrando por el estacionamiento, así que además de ya no servir también tiene golpes que antes no tenía", dijo la mujer en entrevista con este medio de comunicación.

Un temor que prevaleció entre los residentes de las edificaciones afectadas que fueron visitadas por este medio de comunicación, fue que sus hogares hayan sufrido daños estructurales por las inundaciones.

“No queremos que en un futuro vaya a temblar y el edificio se vaya a caer y algunos mueran, pues la humedad y el agua pudieron haber dañado la estructura. Si es eso, con el tiempo se puede caer el edificio o con un temblor, por eso pedimos que no nos vayan a dejar sin ese dictamen que nos prometieron del director responsable de obra (DRO)", dijo Jorge, habitante del edificio 120 de Emiliano Zapata.

SEGUNDA INUNDACIÓN EN TRES AÑOS

El predio de Tlalpan 3061 se encuentra bajo el nivel del arroyo vehicular y cuando esa vía se inunda el agua termina en las casas habitación de los fraccionamientos Colorines, Jacarandas y Tulipanes, sin que en esta ocasión hayan tenido el apoyo de autoridades.

Fue la tarde del 16 de septiembre cuando empezó a llover, alrededor de las 6 de la tarde, y lo hizo de manera intermitente pero intensa hasta las 4 de la mañana.

Roberto Morales, vecino del lugar, relata que junto con otros habitantes de los fraccionamientos intentaron abrir las coladeras y registros de la calzada de Tlalpan, los cuales estaban colmados de basura, pero ni eso logró evitar que el caudal de agua ingresara a sus viviendas.

A este lugar, que se encuentra a la altura de la estación Textitlán del Tren ligero, perteneciente a la delegación Coyoacán, acudió personal de Protección Civil hasta el día siguiente y como vieron que la gente “ya tenía todo controlado, dijeron que no era necesario que estuvieran ahí y se retiraron”, señaló Roberto Morales. Los vecinos extrañaron la atención que recibieron hace tres años, cuando el agua llegó a un metro de altura, pero acudió personal con equipo de drenado, las autoridades mandaron brigadas para vacunar a la gente y peritos para inspeccionar las construcciones, entre otros apoyos.

Los vecinos de estos fraccionamientos han solicitado la ampliación de los ductos de drenaje medio y profundo porque el diámetro de las tuberías que conectan con el drenaje es muy pequeño para la cantidad de agua que se concentra dentro del inmueble cuando la lluvia de la calzada de Tlalpan fluye hacia allá.

En otras zonas como Pedregal de Santo Domingo, en la misma demarcación, las fotografías dijeron más que mil palabras.

Consultada a este respecto, la alcaldía de Coyoacán señaló que se colapsó toda la demarcación y no fue posible la atención a todas las colonias. A pesar de que se habilitó personal de todas las áreas, no fue suficiente para atender a todos al mismo tiempo, señaló el director de Comunicación Social de la alcaldía, Daniel Rentería.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que ha estado recorriendo las zonas afectadas, el viernes estuvo en Coyoacán; visitó la Privada Esfuerzo 14, de Santa Úrsula Coapa, donde se censaron 40 viviendas afectadas. De acuerdo con Roberto Morales, no tuvieron oportunidad de conversar con ella.

Sheinbaum estuvo antes en la alcaldía Magdalena Contreras donde dijo que se iba a dar apoyo económico a las personas que habían perdido sus enseres, de acuerdo con un comunicado del Gobierno de la Ciudad.

fmma