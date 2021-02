Tras integración de expanista, renuncian 400 liderazgos del PVEM en Naucalpan

NAUCALPAN.- Alrededor de 400 liderazgos del Partido Verde Ecologista de México en Naucalpan, encabezados por su dirigente municipal, Miriam Ruiz García, renunciaron esta mañana a este instituto político, al considerar que la dirigencia estatal ha impuesto cuadros externos para conseguir votos, por encima de las causas por las que los militantes han luchado por varios años.

A una semana de que el dirigente estatal, José Couttolenc Buentello, formalizara la presentación de José Luis Durán como candidato a una diputación local por Naucalpan, Miriam Ruiz acusó que la militancia no fue consultada sobre la integración de perfiles externos como el ex alcalde panista, pese a que una de las causas por las que luchaban los integrantes de este partido era porque los candidatos no se postularan por amiguismo y más bien se hiciera como un reconocimiento al trabajo diario.

"Nos sumamos al Verde en su momento, porque vimos un partido en renovación, que quería hacer una política diferente, donde las personas fueran el principal objetivo y no los votos; un partido donde los militantes eran primero, antes que los acuerdos políticos, pero ahora, tristemente, nos damos cuenta que eso, por lo que luchamos, se ha perdido", resaltó.

Puntualizó que, con los últimos acuerdos que ha establecido José Couttolenc, se demuestra que el PVEM apostaría más por conseguir una votación alta a como dé lugar, aunque ello implique dejar a un lado las necesidades de la gente, por lo que han decidido seguir haciendo trabajo social en las calles, y, de momento, no contemplan y no sostienen pláticas para integrarse a otro partido político.

Por su parte, el coordinador electoral del Distrito 32 de este partido, Vicente Gil, explicó que la militancia se siente decepcionada de que las promesa que les hicieron en el sentido de que se reconocería su trabajo al momento de asignar las candidaturas, no se haya cumplido por su líder estatal, lo que, dijo, se parece más a las prácticas que han cometido el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Morena en los últimos años.

SUMARON EXPANISTAS EN ATIZAPÁN Y NAUCALPAN

Y es que, el pasado 10 de febrero, José Couttolenc anunció la incorporación a este partido de los ex alcaldes panistas de Atizapán de Zaragoza y Naucalpan, Gonzalo Alarcón Bárcena y José Luis Durán Reveles, respectivamente, luego de que militaran por más de 30 años en el Partido Acción Nacional (PAN).

Ahí, el dirigente estatal aseveró que el PVEM era un partido de puertas abiertas para aquellos que cuentan con proyectos que busquen establecer cambios profundos en la sociedad, como ocurría como ambos ex panistas, a los que consideró con un amplio respaldo ciudadano y con una trayectoria política reconocida en sus municipios.

En ese marco, recordó que el Partido Verde Ecologista de México irá a competir solo en el proceso electoral del próximo 06 de junio, pues no estableció ninguna alianza con otros partidos políticos, como lo hicieron el PRI, PAN, Morena, Nueva Alianza y los partidos del Trabajo y del Revolución Democrática (PRD), con el objetivo de afianzar su capital político e incrementarlo, con lo que aseguró que le cumplió a la militancia de su partido.

ALIANZAS EN LO OSCURITO, ACUSAN

Sin embargo, los militantes que este miércoles renunciaron al PVEM criticaron que, mientras su dirigente estatal presume públicamente que su partido irá solo el día de la elección, en privado, establece alianzas en "lo oscurito" u "oscuras" que no van de acuerdo con los principios del Verde y solo buscan beneficiar a unos cuantos, lo que no marca una diferencia con el resto de los partidos políticos.

Miriam Ruiz lamentó que hoy se antepongan intereses económicos en este instituto político, por encima de "amistades" con la militancia que ha trabajado por varios años por lograr la consolidación y el posicionamiento del partido en el Estado de México.

Asimismo, mencionó que, en dichos intereses políticos, el PVEM dejó de ver que esos personajes que actualmente está postulando, cuentan con señalamientos de haber encabezado malas administraciones, por robos, desfalcos o actos de corrupción que, en su momento, llevaron un curso legal, aun cuando al interior de éste hay buenos talentos que deberían privilegiarse.









(Sharira Abundez)