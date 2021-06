Tras incidentes durante la jornada electoral en CDMX, inicia conteo de votos

Tras el cierre de casillas a las 6 de a tarde inició el conteo de votos, la desinstalación de las urnas y el armando de paquetes electorales para publicar los resultados obtenidos en cada punto.

Cerca de las 9 de la noche el Instituto Electoral de la CDMX reportó que se han cerrado el 99.89% de las casillas y sólo faltan 15 casillas por reportar.

A su vez, conforme los funcionarios de casilla entregan los votos al Instituto Electoral de la Ciudad de México, los candidatos inician pronunciarse sobre la jornada electoral.

Tras la cuenta regresiva y en punto de las 6 de la tarde funcionarios de casilla en la escuela Ángel Albino en la alcaldía Benito Juárez cerraron para poder iniciar con el conteo de votos.



En la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc funcionarios de casilla iniciaron el escrutinio de votos.

Al terminar el conteo de votos y el llenado de las actas, los funcionarios en esta casilla de la colonia Peralvillo están cerca de publicar los resultados obtenidos en esta sección.

Así uno de los ciudadanos que participaron en la jornada electoral presentaron los resultados de la casilla 4656.

En el caso de al alcaldía Cuauhtémoc, algunas secciones terminaron de armar los paquete electorales para entregar el conteo de votos al IECM.

Sin embargo , en otros puntos de la ciudad durante el escrutinio encuentran discrepancias en la lista nominal

Presidentes de los distintos partidos políticos electorales iniciaron sus pronunciamientos sobre los resultados obtenidos en la jornada electoral.

IECM

En un mensaje emitido vía redes sociales, el Presidente del Comité Estatal de Morena en la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, solicitó a las autoridades electorales actuar a la altura de las circunstancias para evitar que se violente la voluntad popular a través de viejas prácticas, como la compra de votos, campaña negra contra las candidatas y candidatos de Morena, así como la obstaculización del registro de sus representantes de casilla en el 30% de éstas.

Indicó que en 96% de las casillas instaladas cuentan con algún representante de Morena o partidos coaligados y que han presentado nueve denuncias ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en las que se consigna la compra de voto, promoción de candidatos, ofrecimiento de despensas, creación de grupos de WhatsApp para la difusión de información negativa, entre otros ilícitos en diversas Alcaldías.

En el Pleno del Consejo Electoral del IECM se informó que hasta las 14 horas el INE tenía reportes de 186 incidentes en las elecciones de la CDMX, de los cuales 9 fueron por violencia. Los otros fueron por cambios de casillas injustificados y justificados de domicilio, propaganda electoral en las inmediaciones de las casillas, no permitir el acceso a representantes de partidos, entre otros.

Al reanudarse la sesión en el Instituto Electoral de la CDMX, la diputada Donají Olvera, del grupo parlamentario de Morena, reportó que un grupo armado se presentó en una casilla de San Pedro Mártir, distrito 14, por lo que se tuvo que cambiar de domicilio. Hizo un llamado urgente a la Fiscalía para que atienda.

En el Instituto Electoral de la CDMX se informó que para la elección de la diputación migrante se recibieron 1,563 votos mediante el servicio postal, lo cual representa el 65.48% de los que se registraron para votar por esa vía. Mediante voto electrónico se han reportado 6,443 sufragios, 65.48% de los que se registraron y este tipo de votación se cierra a las 6 pm.

AVANCE DE LA JORNADA ELECTORAL

Autoridades de la Ciudad de México informaron que fueron detenidos los presuntos responsables de ocasionar disturbios en una casilla en Iztacalco.

La Fiscalía General de Justicia de la ciudad informó que hasta las 4 de la tarde se habían iniciado 15 carpetas de investigación por diversos hechos suscitados en 10 alcaldías.

Durante la jornada electoral se dieron 98 asesorías y se registró una queja por coacción de voto a una diputada federal de la Alcaldía Cuauhtémoc, informó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Por su parte, la candidata de la coalición PAN-PRD-PRI por la alcaldía Venustiano Carranza, Rocío Barrera había denunciado que fue hostigada por dos sujetos en motocicleta. Detalló que tras ejercer su voto en la casilla ubicada en Plaza Cívica Oriente, los hombres la siguieron y fotografiaron.

Los vecinos al percatarse del este hecho lograron detenerlos.. Los sujetos señalaron que trabajaban en la alcaldía de Venustiano Carranza por lo que la candidata Barrera lamentó que los presuntos "integrantes de Morena recurran al hostigamiento para amedrentar a los ciudadanos que no simpatizan con ese partido ".

En la colonia Aquiles Serdán, en Venustiano Carranza un ciudadano grabó un incidente ocurrido en una casilla electoral.

Una usuaria de Twitter, grabó a un hombre presuntamente comprando votos con una lista en mano.

El momento fue captado frente a una casilla ubicada en Lago Cuitzeo 156, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El sujeto fue alertado de que era grabado haciendo anotaciones en su lista cuando una mujer cuando ella se acerca y le da un golpe con la cadera.

¡Alerta en @AlcaldiaMHmx!



Échenle ojo al video.



1. Veo en casilla a persona con lista en mano

2. Me acerco a grabar

3. Lo alertan de la cámara



¡Alerta en @AlcaldiaMHmx!

Échenle ojo al video.

1. Veo en casilla a persona con lista en mano

2. Me acerco a grabar

3. Lo alertan de la cámara

¡Aguas con la #CompradeVotos en Lago Cuitzeo 156!

Después de las 5 de la tarde, en redes sociales empezó a circular un video en donde se muestra como un hombre está tachando las boletas electorales vacías pese a que el cierre de casillas es hasta las 6 de la tarde.

El presunto funcionario de casilla dijo que lo hacia por que había bajado al participación en la casilla ubicada en la sección 2 mil 445 en la alcaldía Iztapalapa.

ACTIVIDADES EN CASILLAS DE CDMX

Desde antes de las 08:00 las casillas comenzaron a instalarse en la capital del país para recibir a los votantes en diversas casillas distribuidas en las 16 alcaldías de la ciudad.

Al corte de las 11:00 horas se instalaron 13 mil 175 casillas instaladas que equivalen al 100% del total, informó el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum acudió a votar a una casilla en San Andrés Totoltepec, al sur de Tlalpan antes de las 10:00 horas.

La Silla Rota reportó que antes de que abrieran oficialmente las casillas, algunos votantes ya realizaban filas en algunos lugares como en la primaria Leonismo Internacional.

"Aún no abren porque están haciendo un conteo de boletas", explicaron funcionarios a los ciudadanos en la fila.

A casi las 13:00 horas, la afluencia de votantes siguió constante con largas filas.

En la Condesa los vecinos indican que desde que abrió la casilla la afluencia ha sido constante

Sin embargo, en la colonia Santa María Ribera a las 2 de la tarde se reportaba una alta asistencia lo que provocó se hicieran tres filas.

En la Central Camionera de Tapo se ubica una casilla especial en la que se registra una fila de 100 metros de largo.

En esta casilla solo pueden votar los ciudadanos con credencial de elector del estado de Tlaxcala, Guerrero y Morelos.

Sobre la avenida Gabriel Mancera la fila da vuelta sobre San Lorenzo. Las personas formadas aseguran que llevan cerca de cuatro horas formadas para poder ejercer su voto.

Ciudadanos de Nuevo León, Chiapas y Campeche acudieron a la casilla especial de Gabriel Mancera, en donde no pudieron ejercer su voto, aseguran sentirse mal por no hacerlo y señalan que "no es justo que me estén negando mi derecho a votar".

En el centro de Educación Especial 2, en Castilla Álamos de la Benito Juárez, la fila de ciudadanos es de media cuadra, Julio, uno de los votantes relató que estuvo formado más de una hora.

Desde temprano se vio la participación ciudadana, como en la casilla 1303 de la alcaldía Gustavo A. Madero donde desde temprano ser vio a un par de monjas asistir a votar.

La religiosas asistieron con las medidas sanitarias correspondientes para efectuar su voto.

De igual manera en la casilla Especial que se ubica en el Museo Ferrocarrilero de la GAM se observó mucha participación ciudadana.

Sin embargo, hubo votantes foráneos que denunciaron que les impidieron el voto. Cabe mencionar que las casillas especiales son aquellas donde las personas de otros estados podrán hacer el sufragio.

Por otra parte, hubo casos donde los escrutadores llegaron tarde a instalar las casillas como en la Benito Juárez.

Lo que ocasionó que la fila creciera y la espera para votar se hiciera más grande.

En la casilla que está ubicada en la escuela Erasmo Castellano de la Delegación Venustiano Carranza, colonia Magdalena Mixihuca, las personas no han podido votar porque sólo colocaron una casilla a pesar de que había ciudadanos formados desde las 07:00 horas.

También hubo casos donde no llegaron los funcionarios y se tendrá que capacitar a voluntarios, por lo que las casillas abrirán con retraso.

En otras partes de la ciudad, como en la casilla 4850 que se ubica sobre la avenida Independencia en el Centro Histórico se observó poca afluencia de gente.

Algunas zonas de la capital se vieron vacías por la participación ciudadana en las elecciones 2021.

En la alcaldía Cuauhtémoc también hubo participación de la ciudadanía en las votaciones.

Mientras los ciudadanos votaban, las chicas "Roler Derby" del Deportivo Tabasco entrenaron en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las medidas de sanidad no faltaron en esta jornada electoral, algunos funcionarios se presentaron con bata en la casilla 4663 en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc para evitar el contagio de la covid-19-

En la casilla 467 ubicada en Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc, se detectó propaganda en bolsa de la candidata de Morena, Dolores Padierna.

En la alcaldía Iztapalapa afuera de las casillas de votación se observó gente con la leyenda "Guardianes de la democracia" y "Voto libre abordando a la gente", que no se encuentran registradas ante el Instituto Electoral como observadores y presuntamente amedrentaron a los votantes.

De acuerdo con las autoridades, hace 3 años ese operativo se usó para acercarse a la gente y ofrecer dinero a cambio del voto.

CANDIDATOS ACUDEN A VOTAR

Candidatos y figuras políticas acudieron este domingo a votar a lo largo del día.

El candidato que busca la reelección en Azcapotzalco, Vidal Lleneras, con credencial en mano señaló que había ejercido su derecho electoral.

Eduardo Santillán, candidato de Morena a la alcaldía de Álvaro Obregón salió de las urnas tras realizar su voto.

La candidata a alcaldía de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, salió de la casilla para votar mostrando su dedo pulgar con la tinta indeleble.

Paula Soto, la candidata en la alcaldía Benito Soto, pidió una disculpa por haber dejado a otra persona en su lugar en la fila para la casilla "yo si me iba a formar y pido una disculpa por eso".

El candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, Adrián Ruvalcaba, se sumó a la lista de aspirantes a una alcaldía que han ejercido su voto durante este 6 de junio.

Las candidatas a las alcaldías de Tlalpan y Gustavo A. Madero, Alfa González Magallanes y Carmen Pacheco, cerca de las 2 de la tarde acudió a votar.

La candidata Clara Brugada asistió a la casilla que le correspondía a ejercer su voto.

Santiago Taboada, candidato del Partido de Acción Nacional (PAN) a alcalde para la Benito Juárez acudió antes del medio día.

Este domingo habrá más de 13 mil casillas disponibles para elegir 16 alcaldes para el periodo de 2021 a 2024 y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que este año se elegirá 160 concejalías, 66 escaños del Congreso, de los cuales 33 son de mayoría relativa y 33 de representación proporcional, incluida una diputación migrante.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad de México hay 7 millones 674 mil 204 personas inscritas en el padrón electoral y se espera una participación ciudadana alta.

Cabe mencionar que habrá medidas especiales debido a la pandemia de la covid-19, por lo que es importante asistir con cubrebocas y una identificación oficial.

Además, habrá un despliegue de 18 mil 856 policías que vigilarán las calles durante la jornada del domingo 6 de junio.

(Ameyaltzin Salazar)