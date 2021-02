Tras esperar 10 horas, me dijeron que no había camas: paciente

Juan Carlos Nogales, de 26 años, ingresó en la madrugada del martes al Hospital Gea González, después de haber visitados otros cuatro y permaneció ahí hasta el mediodía.

Luego de diez horas le avisaron que no había camas y le regresaron sus papeles. Con la manguera de oxígeno en la mano, salió del hospital: estaba visiblemente mal, con tos y tenía dificultad para respirar, de acuerdo con Milenio.

El joven de 26 años vivió en carne propia la llegada de la fase 3 del covid-19 y con ello el comienzo de la saturación de los hospitales capitalinos.

El circuito de hospitales en Tlalpan, que agrupa los institutos de Cardiología, de Nutrición, de Enfermedades Respiratorias y el Hospital Gea González, personal médico asegura que por falta de camas ya no reciben a pacientes positivos de covid-19, y menos a quienes llegan por otros padecimientos.

“Ya no hay camillas, me hicieron firmar unas hojas y me dijeron que me fuera, mis papás me están esperando afuera; tengo dificultades respiratorias, fiebre no, solo dificultad para respirar”, asegura Juan Carlos en su salida.

Fue trasladado al área de urgencias del Instituto de Nutrición y su respuesta fue la misma: “no hay camas, pero lo vamos a mantener en observación y si es necesario esperaremos a que se desocupe un espacio”.

(Mauricio Oblea)