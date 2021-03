Tras el hallazgo del cuerpo de Wendy Yoselin, llaman a marcha por su feminicidio

TOLUCA.- El colectivo "Mujeres entre las Cebollas", así como familiares y amigos de la adolescente, Wendy Yoselin, de 16 años de edad, preparan en el municipio de Xonacatlán, una marcha para el próximo domingo a las 11:30 horas, con el objetivo de reclamar justicia para la jovencita que murió a causa de asfixia por estrangulamiento, según reveló la necropsia de Ley practicada al cuerpo.

Quienes organizan esta manifestación piden a las personas que vayan a ir al crucero de Xonacatlán, llevar blusa o playera morada, pantalón negro, cubre bocas y careta, así como carteles, globos blancos y una cruz de cartón color rosa o una cartulina.

De acuerdo a las investigaciones, Wendy Yoselin, fue reportada como desaparecida el sábado pasado y hallada sin vida el lunes de esta semana dentro de un canal de aguas negras que se ubica sobre el libramiento Las Peñas, a un kilómetro del deportivo municipal de Xonacatlán.

Al ser hallada por policías municipales, la jovencita estaba flotando en el agua contaminada boca arriba y con sus manos semi cerradas a la altura de su cintura. Vestía pantalón de mezclilla color azul y un top color negro, mientras que, en ambas muñecas tenía al menos tres pulseras de fantasía.

Una persona informante indicó que el resultado de la necropsia de Ley para determinar las causas de su muerte tardó bastante tiempo al ser muy detallada, pues el cuerpo tenía humedad por haber pasado horas dentro del agua, lo que provocó que los tejidos y masa muscular tendieran a hincharse.

"Al momento de recoger el cuerpo y a simple vista no tenía heridas o lesiones, sin embargo se desarrolló el protocolo de feminicidio, ahora, los peritos trabajaron para saber si Yoselin fue privada de la vida en lugar distinto al que se encontró, si fue o no abusada sexualmente, si hubo o no lucha de supervivencia con su o sus agresores. Se hizo lo que se le llama el raspado de uñas para tratar de hallar algunos indicios si lucho por su vida y si se quedaron adheridas algunas huellas de quien la agredió hasta causarle la muerte, en fin, toda una serie de peritajes", indicó de manera técnica el informante.

Fue ayer cuando decenas de familiares, amigos y compañeros de secundaria, acompañaron a su última morada a la jovencita Wendy Yoselin, quien fue sepultada en el panteón de Villa Cuauhtémoc, muy cerca de Xonacatlán.

Hasta la tarde de este jueves, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, no informaba sobre la detención del o los responsables del homicidio.





(Sharira Abundez)