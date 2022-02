Tras discusión banal, lo agreden en restaurante de la Roma, queda con lesiones cerebrales

Una discusión banal derivó en tragedia cuando un presunto guardia de seguridad del restaurante La Mexa, en la colonia Roma, la alcaldía Cuauhtémoc, golpeó en la cabeza al empleado de una compañía que había asistido a instalar un sistema de aire acondicionado.

Erik, de 33 años de edad, sufrió lesiones cerebrales graves que lo abandonaron en coma inducido, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que dirige Omar García Harfuch están acusados de tratar de ocultar el crimen.

De acuerdo con familiares de la víctima, los policías presuntamente incurrieron en actos de corrupción para que este caso siga impune.

Presunto guardia de seguridad del restaurante (Foto: Especial)

Ni el guardia, ni los dueños del restaurante han deslindado responsabilidades, pese a la denuncia formal que está en la Fiscalía General de Justicia (FGJ), cuyo titular Ernestina Godoy no cesa de decir públicamente que "cualquier víctima de un delito es prioridad para la institución".

Familiares del joven afectado acusaron que el agresor, identificado como Elvin Josué "N", y personal del restaurante, "se apalabraron" con policías de la SSC que llegaron al lugar del incidente.

En entrevista, explicaron que al momento de los hechos se presentaron al lugar los policías Fernando Villas Fuerte y José Alejandro Pimentel Reyes, tripulantes de la unidad MX-743-C1.

Detallaron que, pese a que el agresor fue detenido, los agentes comenzaron a actuar de manera evasiva y sospechosa tras varias pláticas que tuvieron con personal de restaurante y al final optaron por liberar al agresor.

"En realidad fueron tres patrullas las que acudieron, pero los que mantuvieron contacto con nosotros y con el detenido fueron los agentes Villas Fuerte y Pimentel Reyes", relató el hermano de la víctima y testigos de los hechos.

Indicó que cuando cuestionó a los policías la omisión de presentar al responsable de la agresión al Ministerio Público, los agentes lo amenazaron con levantarlo si no dejaba de cuestionarlos.

"El mismo oficial que me estaba atendiendo en el edificio me respondió amenazándome que no la hizo ´de a pedo´, porque si no me levantó y yo lo único que contesté fue que yo no iba a discutir con él".

La agresión ocurrió al mediodía del martes pasado cuando Erik, su hermano y un compañero acudieron al citado restaurante, ubicado en el número 79 de la calle Oaxaca, en la colonia Roma.

Cuando obtuvo a hacer su registro de ingreso al lugar, el vigilante Elvin Josué N se dirigió ex profeso a Erik a quien comenzó a reclamarle el robo de algunos objetos de una bodega del lugar.

"Lo empieza a retrasar a que ´se dieran en la madre´, esas eran las palabras textuales que le decían, mi hermano le dijo que él no quería meterse en problemas porque estaba en obra y sí le importaba su trabajo", manifest ó el hermano del afectado.

El vigilante encaró a Erik, por lo que tuvo que intervenir una tercera persona para separarlos y fue entonces que Elvin Josué N tomó un regulador de gas con el cual golpeó a Erik en la cabeza, quien se desvaneció y comenzó a convulsionar por lo que su hermano fue en busca de ayuda contactando a los policías Fernando Villas Fuerte y José Alejandro Pimentel Reyes, tripulantes de la unidad MX-743-C1, quienes llamaron a una ambulancia.

El hermano de la víctima recuerda que al principio los policías actuaron correctamente. No solo se dirigieron al lugar y llamaron a una ambulancia, sino que también detuvieron al agresor.

Sin embargo, acusa que tras la plática con el personal del restaurante todo cambió. Erik está debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital del IMSS y el agresor sigue libre.

La SSC respondió a La Silla Rota que los policías acusados de presunto incumplimiento del deber y de corrupción están a disposición de las autoridades.

Además, que esta dependencia y el área de delitos cometidos por servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México, han tomado la declaración de los oficiales y de sus mandos.

Funcionarios señalaron que los responsables de ambas dependencias definirán en próximas horas, si los policías de la SSC cometieron algún delito.