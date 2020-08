Tras detención ilegal muere exedil de Ixtapaluca por covid

Ex alcalde de Ixtapaluca muere por covid (Especial)

IXTAPALUCA.- Antes de a entrar a un hospital de la Ciudad de México, el ex alcalde de Ixtapaluca, Armando Corona Rivera, no dejó de decir que se contagió de covid-19 en una celda de la Comandancia de la Policía Municipal, el pasado 26 de junio, cuando fue detenido sin motivo aparente.

Él mismo lo denunció de manera directa o en las redes sociales: "Fui detenido por instrucciones de Maricela Serrano (Presidenta Municipal de Ixtapaluca), no cometí ningún delito", expresó.

El pasado 26 de junio, el ex alcalde Armando Corona estaba con uno de sus hijos, a la altura de la Cruz Roja de Ixtapaluca, porque tenían que comprar materiales escolares.

Ese día, el ex presidente municipal, se dedicaba actividades personales y estaba abordo de su vehículo, cuando fue ubicado por una patrulla municipal.

"Esta usted detenido", le indicó un policía, "pero ¿por qué?" cuestionó Armando Corona.

Su vehículo fue rodeado por ocho o más patrullas y moto patrulleros, el exedil no prestó resistencia.

"Cuando me detuvo la patrulla me dijo traemos instrucciones de Maricela Serrano de detenerte por alterar el orden; pero en ningún momento altere el orden, no estaba tomado, iba con mi hijo", expresó.

Al ex alcalde lo trasladaron en una patrulla hasta el Sistema Municipal de Tecnología Policía de Ixtapaluca, siempre resguardado por más de ocho patrullas, como si se tratara de un peligroso delincuente.

Ex alcalde de Ixtapaluca afirmó que se contagio de covid-19 luego de ser detenido en una celda del municipio sin tener cargos contra él

Ahí lo mantuvieron en un celda por más de dos horas, a pesar de que en todo el país había una emergencia sanitaria y que aparentemente el exalcalde no había hecho nada para ser encerrado.

EL CONTAGIO

De inmediato sus familiares y conocidos acudieron a la comandancia policial para pagar la multa y liberarlo; no se explicaban el motivo del encarcelamiento.

La policía municipal le dijo al ex alcalde de que era por alterar el orden. Armando Corona lo negó y más bien, dijo que era una represión política.

Al momento de salir de las galeras municipales, expresó:

"Ahí dentro de las celdas, estamos en plena pandemia y hay detenidos en condiciones insalubres, ahí en plena pandemia hay gente que se está contagiando".

Y frente a un grupo de familiares y amigos que los fueron apoyar después de que pagará su multa de más de tres mil pesos, hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

"Desde aquí hago una llamado a derechos humanos para que venga a revisar las celdas porque la gente que detienen se está contagiando".

El 29 de junio, Armando Corona ofreció una conferencia de prensa y describió la forma en que la policía lo trató, sin que hasta el momento, le hayan comprobado la acusación de que se le señalaba.

"Hoy les quiero decir a ustedes que el personal que me detuvo de la policía, le dijo claramente ya bájale a tu campaña política por órdenes de Maricela Serrano toda las veces que te vean las patrullas te van a detener", recordó.

VIEJOS ADVERSARIOS

Armando Corona perteneció al PRI fue alcalde de Ixtapaluca en el 2003 y en el 2009 diputado federal y posteriormente local, pero no aceptaba que Antorcha Campesina se apodera de la presidencia municipal y tuvo conflictos con esta organización y su dirigente estatal, Maricela Serrano Hernández.

Entre Maricela Serrano y Armando Corona hubo una lucha por el poder municipal, cada uno usaba sus propias estrategias y acusaciones para denostarse públicamente.

En Ixtapaluca el adversario más fuerte contra Maricela Serrano y Antorcha fue Armando Corona, ya sea desde el PRI, posteriormente con el PAN y actualmente con el Partido Verde Ecologista de México, le "daba batalla" a Antorcha y Maricela Serrano.

Antorcha y Maricela Serrano ganaron la presidencia municipal en el 2012 y desde entonces Armando Corona fue un abierto adversario contra ella y su organización política.

Corona Rivera construyó su propia organización que llamó Nexos y desde esa plataforma daba la lucha política electoral.

Hubo confrontaciones fuertes ente Maricela Serrano y Armando Corona, incluso, acusaciones delicadas como las de que Armando Corona estuvo atrás del secuestro del padre de Maricela, el señor Manuel Serrano en el 2013, un año después de que Antorcha tenía el poder en Ixtapaluca.

NO HUBO PRUEBAS CONTRA ARMANDO CORONA

Maricela Serrano, como alcaldesa de Ixtapaluca e hija del señor Manuel Serrano, en repetidas ocasiones pidió la intervención de las entonces procuradurías, la del Edomex y la General de la República (PGR).

En ese entonces, Armando Corona era diputado local por el PRI, pero no hubo alguna prueba que lo relacionará con el secuestro del padre de Maricela Serrano.

En ese primer gobierno de Antorcha, hubo de todos entre ellos, acusaciones mutuas, confrontaciones, manifestaciones públicas, actas levantadas, campañas negras y amenazas de muerte.

Armando Corona, ex alcalde de Ixtapaluca

Manuel Serrano fue secuestrado el 6 de octubre de 2013, cuando se encontraba en su puesto de revistas, y en septiembre de 2014 sus captores fueron detenidos y confesaron que lo habían asesinado, pero el nombre de Armando Corona no salió a flote.

POLICÍA DE IXTAPALUCA, REPRESORA POLÍTICA

No es la primera vez de que Antorcha usa a la policía de Ixtapaluca para represión política, el 7 de junio de 2015, fueron detenidos 25 líderes sociales, entre ellos a dos periodistas, acusándolos de delitos electorales, lo que resultó una acusación falsa.

Ese día de las elecciones municipales, más de 20 policías municipales rodearon a las reporteras Claudia García Fragoso y Teresa Cárdenas, para después encarcelarlas, humillarlas e insultarlas.

Claudia García Fragoso, quien también era vocera del entonces candidato del PRD a la alcaldía de Ixtapaluca, Felipe Arvizu, dijo que habían acudido a una calle cercana de la comandancia municipal, donde la policía maltrataba a una mujeres, seguidores de Felipe Arvizu.

Sin embargo, cuando tomaban fotografías e intentaron entrevistar a una de las afectadas, los uniformados se le fueron encima para someterlas, quitarles sus equipos y aventarlas a una de las patrullas.

Las metieron a la comandancia de la policía municipal, a donde recibieron gritos como "son unas perras", "ya valieron".

Las dos periodistas responsabilizaron de esta agresión a la líder de Antorcha Campesina de Ixtapaluca, Maricela Serrano Hernández.

Claudia García Fragoso y Teresa Cárdenas García, presentaron su queja en la Comisión estatal de Derechos Humanos y en la Fiscalía especializada contra delitos contra periodistas, donde recibieron protección federal, ya que había sido víctimas de represión policíaca.

ODIOS QUE MATAN

Por ello, el pasado 26 de junio, varias patrullas acorralaron el vehículo en que circulaba el ex alcalde de Ixtapaluca, Armando Corona, porque supuestamente "realizaba campaña política", pero como la policía no supo cómo fundamentar ese delito, lo acusaron de alterar el orden.

Y fue cuando en la celda de la policía municipal de Ixtapaluca, Armando Corona, se contagió de covid-19.

Armando Corona no dejó de insistir de que fue Maricela Serrano, la que lo envió a encerrar por represión política.

Maricela Serrano Hernández es la segunda vez que ocupa la presidencia municipal de Ixtapaluca, y Armando Corona trabajaba para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para participar en las elecciones del 2021.

"No me voy a ir de Ixtapaluca Maricela aquí nací y aquí crecí; ajena eres tú porque no eres de Ixtapaluca", expresó Corona Rivera después de dejar la cárcel municipal.

Desde ese 26 de junio, cuando también denunció contagios en las celdas de la policía de Ixtapaluca, Armando Corona enfermo de covid-19 y falleció a las dos de la madrugada del 12 de agosto en un hospital de la Ciudad de México, sosteniendo hasta el último momento que se contagió cuando fue encerrado, por un delito que ni cometió.

GOBIERNO DE IXTAPALUCA GUARDA SILENCIO

Se pidió al área de comunicación de la alcaldesa de Maricela Serrano, su versión sobre los señalamientos que hizo Armando Corona antes de morir, en el sentido de que acusó a la presidenta municipal de una detención ilegal y por ello se contagio de covid, ya que no había medidas sanitarias en las celdas.

Sin embargo, la oficina de prensa de Ixtapaluca estableció que no harían por el momento ningún comentario.

(Sharira Abundez)