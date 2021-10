Tras detención de "El Toño" de la Unión Tepito, alcaldesa celebra detención

Durante el recorrido de Sandra Cuevas por Tepito, "El Toño" se sumó a su avance mientras que la alcaldesa exhortaba a los comerciantes a que no paguen extorsiones a delincuentes (Foto: Especial)

La detención del presunto extorsionador Antonio "N", "El Toño", de La Unión Tepito, que se hizo famoso en unas fotografías y videos donde sigue a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, durante su recorrido por la colonia Morelos, fue motivo de celebración.

Luego de que el pasado martes agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron al presunto colaborador de "El Dylan", cabecilla del Cártel de la Unión, cuando este se encontraba en la calle Ferrocarril de Cintura esquina con Eje 2, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Agentes de inteligencia de @SSC_CDMX detuvieron esta noche a El Toño, colaborador de El Dylan y ex policía, quien en días pasados se infiltró en el recorrido de @SandraCuevas_ por Tepito. pic.twitter.com/GtiTXE6zEl — Kevin Ruiz (@Kevin_RuC) October 27, 2021

De acuerdo con los reportes oficiales, los uniformados evitaron que el sujeto sacara un arma. En su detención, hallaron 39 envoltorios con cocaína y 50 de marihuana, así como el arma que intentó usar.

¿QUÉ PASÓ CON "EL TOÑO"?

El pasado 8 de octubre, a través de un comunicado, la alcaldesa detalló que integrantes de La Unión se hacen pasar por Ministerios Públicos para extorsionar a comerciantes

Durante el recorrido de Sandra Cuevas por Tepito, "El Toño" se sumó a su avance mientras que la alcaldesa exhortaba a los comerciantes a que no paguen extorsiones a delincuentes.

Porque vamos por una alcaldía de vanguardia, es necesario que los comerciantes no se dejen intimidar por grupos de extorsionadores que se hacen pasar por Ministerios Públicos, en #Cuauhtémoc, habrá combate frontal a la corrupción y me comprometo a velar por tu seguridad. pic.twitter.com/BSyQgL8S5B — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 9, 2021

Tras los hechos, se acusó a la alcaldesa de estar vinculada con el crimen organizado; sin embargo, Cuevas Nieves aseguró que "El Toño" no iba con ella: "no conozco a esta persona de nombre y no la conozco físicamente y seguramente esta persona caminó conmigo durante el recorrido".

Tras la captura, la alcaldesa reiteró que en 18 meses la Alcaldía Cuauhtémoc será la más segura de la Ciudad de México pues combatirá a las organizaciones criminales.

La funcionaria reconoció las acciones del Personal Perteneciente a la Dirección General de Investigación de Delitos de Mayor Incidencia de la SSC que lograron la captura del presunto delincuente y confió en que las autoridades concreten la carpeta de investigación que permita definir su situación jurídica.

