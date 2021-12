Tras atentado, senadora de Morena lamenta inseguridad en Edomex

TOLUCA.-La senadora Martha Guerrero descartó que el atentado en su contra se haya tratado de un hecho de tránsito como señaló la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y lamentó que la agresión es sólo un síntoma más de la inseguridad que se vive en el norte del Estado de México.

Este domingo, cuando se dirigía a Temoaya a la toma de protesta del nuevo ayuntamiento de ese municipio, la también delegada de Movimiento Regeneración Nacional en el Edomex, fue víctima de un sujeto que abrió fuego en su contra.

En conferencia de prensa, acompañada por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura mexiquense, Maurilio Hernández, señaló que cuando iba por la carretera, un sujeto abordo de un automóvil Platina color gris, se les cerró y se bajó a disparar en la carretera Ixtlahuaca- Isidro Fabela, en el paraje "Las Palomas", en el municipio de Isidro Fabela.

"A unos 10 minutos antes de llegar al Centro Cultural Otomí, que es ahí donde se iba a realizar la toma de protesta, sin ninguna razón, sin ninguna justificación, sin ninguna confrontación, íbamos a una velocidad normal, un coche Platina se nos cierra de manera muy intempestiva, de manera muy brusca. Mi chofer frena y, sin ninguna justificación (el sujeto) se baja y con palabras soeces (...) traía la pistola en la mano y con esas palabras, al mismo tiempo, nos balearon".

En total el automóvil de la senadora recibió cuatro impactos de bala calibre 9 milímetros.

Señaló que si bien se le ha ofrecido aumentar la seguridad con la qué transita en el Edomex, ella lo ha rechazado por lo que sólo viaja con su chofer y su asistente.

Al descartar que se tratara de un ataque directo, Guerrero Sánchez demandó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y al gobernador Alfredo del Mazo que atiendan la inseguridad que se vive en varios municipios de la entidad, en especial en la zona norte y en el sur mexiquense.

"Yo sí quiero aclarar que no es una cuestión política, definitivamente no, ¿que si me han ofrecido seguridad? Sí, sí me la han ofrecido pero no estoy pensando en cambiar mi condición de trabajo, yo voy a seguir transitando como lo he venido haciendo, no pienso estar trayendo guardaespaldas. Me considero una persona que no ha generado enemigos, soy tranquila y voy a seguir haciendo lo propio".

Añadió que su determinación de transmitirle a la gente que es necesario cambiar el panorama de seguridad, ha crecido; al tiempo en que descartó que haya recibido amenazas en las últimas semanas.

Reconoció también la solidaridad por parte del Senado de la República y la Cámara de Diputados federal, así como de sus compañeros de partido.

Por su parte la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que ya recabaron diversas características del agresor y se está en su búsqueda.

Se puntualizó que identificaron diversas cámaras de vigilancia del C5 del Estado de México, así como C2 municipales, mismas que están siendo revisadas para determinar si captaron algún indicio que pueda ser integrado a la carpeta de investigación iniciada.

Finalmente, la institución señaló que cerca del lugar y del momento en el que se dieron los hechos transitaba un grupo de ciclistas por lo que están en la búsqueda de datos para entrevistarlos por ser posibles testigos del acto del que fue víctima la senadora morenista.





(SAB)