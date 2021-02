Tras accidente, acusan a enfermera de "montachoques" y es agredida

NEZAHUALCÓYOTL.- "¿Eres de las que se roban las vacunas, de las que maltrata a los pacientes?", acusó el juez calificador municipal a una enfermera del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) cuyo auto fue golpeado por el chófer de una revolvedora en la avenida Pantitlán.

¿Esta frase del juez hacia una mujer se puede considerar una agresión? se le consultó a la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México (CODHEM), pero la dependencia espera que se haga la denuncia pública para iniciar una queja de oficio, ya que esa agresión verbal está poniendo en duda la honestidad de la mujer.

De enero a agosto de 2020, se estima que 5.4 por ciento de las personas de 18 años y más, en zonas urbanas, fueron violentadas con ofensas o humillaciones, pero en un hogar, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), no en vía pública o en una oficina gubernamental.

La misma dependencia estableció que las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son aquellas que residen en áreas urbanas (69.3 por ciento), de edades entre 25 y 34 años (70.1 por ciento), con nivel de escolaridad superior (72.6 por ciento) o bien no pertenecen a un hogar indígena (66.8 por ciento).

LE PIDIERON DEPÓSITO DE 12 MIL PESOS POR DAÑOS A REVOLVEDORA

Ella, no reunía la cantidad de 12 mil pesos para dejarlos como depósito en el juzgado de Nezahualcóyotl, para reparar el daño que supuestamente le causó su auto compacto a un camión tipo revolvedora.

La enfermera del ISEM, Patricia Avilés Mota, había sido llevada ante el juez calificador de Nezahualcóyotl, Víctor Manuel Pérez, para que se resolviera el conflicto que se suscitó por un accidente de tránsito sobre la avenida Pantitlán.

La mujer circulaba sobre esa importante vialidad, cuándo solicitó con la luz de su intermitente, pasar al carril derecho.

¿AGRESIÓN HACIA UNA MUJER DE CAMIONERO?

Sin embargo, el conductor de una revolvedora, no sólo le negó el paso, sino que "le echo el camión encima", de acuerdo con testigos del este accidente de los llamados "lamineros".

Patricia Avilés, que iba acompañada por otras enfermeras de trabajo, bajó de su auto, para reclamar el daño al conductor del camión tipo revolvedora.

Al lugar llegó una patrulla municipal para atender el accidente de tránsito. Los uniformados solicitaron las licencias de ambos conductores, sólo la enfermera entregó su licencia, el chófer de la revolvedora no tenía.

Ambos carecían del seguro de sus respectivos vehículos, para que fueran los representantes de las empresa aseguradoras de que se hicieran cargo.

Los municipales pidieron a ambos conductores que llegarán a un acuerdo sobre el golpe en ambos vehículos.

"ERES UNA MONTA CHOQUES"

Para no pagar el daño al vehículo compacto, el chófer de la revolvedora acusó a la enfermera de ser parte de una banda de "monta choques" para pedirles dinero.

Sin embargo, la afectada dijo que era una enfermera del ISEM y el conductor de la unidad pesada fue la que le pegó a su auto.

Además, en apoyo al chófer que carecía de licencia de manejo, llegaron otros individuos, uno de ellos, le arrebató el celular a la chica para que nos los grabará.

Tenían la intención de agredir físicamente a la mujer, pero los policía impidieron cualquier otra agresión a la enfermera que pedía que se le reparará el daño.

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, a nivel nacional, la percepción de inseguridad de las mujeres, en el municipio en donde residen, es cada vez mayor, de 2013 a 2019, pasó de 65.6 a 74.1 por ciento y en su colonia o localidad de 46.7 por ciento a 54.5 por ciento.

AL JUEZ CONCILIADOR

Ambos al no llegar a un acuerdo en el sitio en donde ocurrió el accidente de tránsito, tuvieron que ser llevados ante es juez conciliador, donde también se les invitó a llegar a un acuerdo.

Sin embargo, ambos se negaron a ceder y el juez conciliador, Víctor Manuel Pérez, pidió que depositarán cada uno, una cantidad para garantizar el daño.

Además, el caso pasaba a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se realizará el peritaje, que podría tardar varias semanas, por lo que se tenía que dejar el depósito de 12 mil pesos o el auto se quedaría en el corralón para garantizar el daños a la revolvedora.

El chófer de la revolvedora depósito en el juzgado 10 mil pesos, pero la mujer no pudo reunir más que tres mil pesos. Él se fue con su unidad a pesar de carecer de licencia para manejo.

"¿ERES DE LAS QUE ROBAN VACUNAS?"

Una compañera de trabajo que iba con ella, pidió facilidades para salir de ese embrollo, pero el juez calificador, al saber que era enfermera, le dijo: "¿Eres de las que roban las vacunas, de las que maltratan a los pacientes?"

Patricia Avilés dijo que de esa manera le insinuó que ganaba mucho con "las vacunas que se robaba".

Como la enfermera no pudo reunir el dinero, su auto fue trasladado a un corralón a Ixtapaluca, mientras que el vecino de Nezahualcóyotl, Arturo Hernández Rosales, le pidió al alcalde Juan Hugo de la Rosa, que le perdonará la multa de mil 200 que tenía que pagar al juez calificador "por alterar el orden".

DISPONIBLE GRABACIÓN DE ACTITUD DEL JUEZ

El coordinador de los jueces conciliadores de Nezahualcóyotl, Felipe Mercado, informó que si alguna dependencia de derechos humanos solicita la grabación de lo que dijo el juez, de inmediato se lo entregaría.

Si el juez cometió un acto ilegal o una expresión indebida hacia una mujer, sería sancionado, aseguró.

OTRA AGRESIÓN VERBAL CONTRA MUJER

La Visitaduría General con sede Ecatepec inició la queja CODHEM/EM/31/2021 vía electrónica de una mujer preliberada que pidió facilidades porque tenía un embarazo de alto riesgo, para acudir a firmar.

De acuerdo con la denuncia, a ella le dijeron: "para que te comes lo que no te debes comer", comentario que la inconforme consideró de pésimo gusto, fuera de lugar y vulgar.

La queja se recibió el 19 de enero del año en curso, que se acuerdo a la CODHEM, la mujer manifestó: que es preliberada del centro penitenciario de Texcoco y por la cercanía a su domicilio se le permitió realizar sus firmas semanales en los juzgados de Chalco, donde ha acudido de manera regular; sin embargo, cuenta con un embarazo gemelar de 39 semanas, por lo que cuestionó al personal del área de preliberados respecto a alguna alternativa para dar cumplimiento, toda vez que su embarazo es de alto riesgo, además de que estaba próxima a parir; personal femenino del juzgado le manifestó que no podían hacer nada al respecto además de referir: "para que te comes lo que no te debes comer".

Otra queja en la CODHEM fue en la Visitaduria General de Chalco, donde una mujer laboraba por contrato en el Centro de Salud Nezahualcóyotl, el cuatro de diciembre de 2020 la administradora le indicó que no había sido renovado su contrato, por lo que le sugería tomara vacaciones, al reincorporarse, el 18 de diciembre de 2020, una médico le indicó de forma irrespetuosa que se retirara, debido a que su relación laboral había cesado.

"La servidora pública de referencia tomó de su gaveta personal suplementos de trabajo que le habían sido asignados (estuche de diagnóstico y doppler) le obligó a firmar una hoja de entrega del material y requirió el apoyo del personal de seguridad para sacar a la peticionaria a la fuerza del referido centro de salud".

La afectada dijo que "desde el año 2019 fue objeto de malos tratos por la autoridad, quien le negó su autorización para estudiar una maestría y derivado de la presión constante de la que fue objeto, tuvo un aborto; para ello, precisó que no contaba con seguridad social" .









(Sharira Abundez)