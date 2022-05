Tras 7 horas de bloqueo, familiares de gaseros desaparecidos liberan la México-Toluca

Un año y 11 días han pasado desde que José Manuel Jacinto de la Cruz y Luis Javier Alonso Mariles, dos caseros de Toluca, fueron secuestrados.

Amparados en el hartazgo, el miedo y el dolor, sus familiares hicieron presionar a las nuevas autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que avancen las investigaciones, por lo que este jueves decidieron bloquear la carretera México-Toluca, a la altura de las plazas Outlet, en Lerma, durante siete horas.

Minutos antes de las 11:00 horas, con pancartas y mantas, se aventuraron a bloquear una de las carreteras con mayor aforo de la zona centro del país.

Los rostros de José Manuel y Luis Javier Alonso abanderaron la manifestación, acompañadas de las de Rafael, Javier y Juan Carlos Castillo, sus presuntos secuestradores y por quienes la FGJEM ofrece una recompensan de 300 mil pesos.

#Historia Familiares de los gaseros desaparecidos exigen que el fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes, llegue al bloqueo o no se retirarán. Personal de la fiscalía Antisecuestros intentó dialogar con los familiares sin éxito @FerDosPuntos https://t.co/RnsqNiWMi8 pic.twitter.com/bmQxEMBB49 — La Silla Rota (@lasillarota) May 5, 2022

"No tenemos ninguna respuesta por parte de la Fiscalía. Andaban trabajando en una pipa de gas de la empresa Gimsa, en la comunidad de San Cristóbal Huichochitlán, fueron bajados por (los tripulantes) de una camioneta Silverado blanca, se dice que son los dueños de las pipas de gas de esa empresa se dice que son los dueños de las pipas de gas de esa empresa, no sabemos si están vivos, muertos, no sabemos nada. Hemos hecho labor de sentarnos con los fiscales y nomás entre ellos se echan la bolita. Tocamos puertas y cerramos calles, no hay otra forma de que nos hagan caso".

Las víctimas desaparecieron la mañana del 24 de abril. En videos de cámaras de seguridad de la zona se aprecia que fueron secuestrados por sujetos a bordo de una camioneta de lujo en la calle Sonora de la delegación de San Cristóbal Huichochitlán, al norte de Toluca.

"Ya nos habíamos manifestado antes, en Toluca, pero bajamos tantito los ánimos por el fallecimiento del papá de Luis Javier, pero decimos empezar desde abajo, retomar todo, nos acercamos a los fiscales pero nos dijeron sólo había mesas de trabajo, ya están las órdenes de cateo y de aprehensión, pero da la casualidad que, cuando van a hacer los cateos no encuentran a nadie, eso quiere decir que la maldita corrupción está aquí y no agarran nada, ya tiene más de un año y no pueden agarrar a tres personas".

EL DETENIDO

Por el secuestro de ambos jóvenes ya hay un detenido que incluso está vinculado a proceso, sin embargo, solicitó a la Fiscalía que se desechen los cargos en su contra debido a que "el video que se presentó como prueba fue manipulado para responsabilizarlo de los hechos".

Además, aún faltan por capturar tres sujetos más que se aprecian en la grabación de los hechos.

Bloqueo en la carretera México-Toluca (Fotos: Fernanda García)

LA RECOMPENSA

Para agilizar la búsqueda de José Manuel y de Luis Javier Alonso, el 18 de junio la Fiscalía General de Justicia del Estado de México activó el sistema de recompensas por lo que ofrece 300 mil pesos a quien aporte información que ayude a encontrar a los jóvenes y dar con el paradero de tres hombres que podrían estar involucrados en el caso.

En el acuerdo signado por el fiscal general, Alejandro Gómez Sánchez, se identifica a estos sujetos como Rafael Castillo García, Javier Castillo García y Carlos Castillo García, de 40, 34 y 39 años, respectivamente, quienes al parecer son hermanos.

En tanto, la familia de las víctimas pide que se le dé celeridad al caso ya que se trata de hijos, de un esposo y seres humanos que merecen regresar a casa.

EL BLOQUEO

Alrededor de las 17:40 horas de este jueves, los manifestantes decidieron liberar totalmente de la carretera México-Toluca tras reunirse con el fiscal José Luis Cervantes en las instalaciones centrales de la FGJEM en Toluca, quien se comprometió a que se acelerarán los trabajos de inteligencia para dar con el paradero de José Manuel y Luis Javier.

Al filo de las 14:50 horas de este jueves, los inconformes decidieron liberar un carril de la carretera, tras acordar una reunión con Cervantes.

Antes de ello, sostuvieron una plática con autoridades de la Fiscalía Antisecuestro del Edomex, sin embargo el diálogo se rompió porque exigen que sea el fiscal general quien los atienda.

A la protesta se sumaron familiares de otras víctimas de desaparición quienes también demandan una reunión con Cervantes.

Para dar voto de confianza, liberaron la circulación en un carril durante tres horas, en tiempo que duró la reunión.

