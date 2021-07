Tras 2 años sin pago, proveedores del municipio de Toluca bloquean calles

TOLUCA.-Para exigir los pagos que se les adeudan desde 2019, proveedores de distintos servicios del Ayuntamiento de Toluca se manifestaron y bloquearon la calle Independencia a la altura del Palacio Municipal. Ésta es la segunda ocasión en menos de dos semanas en la que los afectados deciden tomar las calles para ejercer presión al alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez.

Los afectados con la falta de pago solicitaron al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga ya que los adeudos van desde los 500 mil hasta el millón y medio de pesos por conceptos de plomería, papelería, cómputo, arrendatarios, medicamentos utilizados para esterilizaciones, entre otros.

En total, son 37 los proveedores que se han organizado para hacer un frente común ante la crisis que atraviesan.

#Metrópoli | Proveedores de distintos servicios del Ayuntamiento de Toluca se manifestaron y bloquearon calles cercanas al Palacio Municipal de la capital mexiquense. #ep https://t.co/CzLql8yNwC pic.twitter.com/cZBoepw4Ho — La Silla Rota (@lasillarota) July 28, 2021

"Queremos que nos paguen, ya no queremos citas, no estamos pidiendo algo que no nos corresponde, estamos exigiendo nuestro derecho, a nosotros nos deben 27 meses de renta", comentó Antonio Bravo, quien le renta aun inmueble al municipio, el sector más afectado.

Aseguró que sus exigencias no son un tema político sino de congruencia, pues durante cinco administraciones ha prestado el servicio y nunca había tenido un retraso tan grande con los pagos, situación que ha puesto en "la lona" a decenas de proveedores, pues la pandemia de covid-19 limitó su operación en otros giros.

"Ya viene el receso legal de demandas, queremos hacerlo buena para evitar un gasto más porque ya no tenemos dinero para solventar todos estos gastos que tenemos y por eso estamos haciendo estos bloqueos, vamos a esperar la respuesta oficial, nos van a dar una cita con el tesorero para ver cuándo podemos cobrar. Somos 37 personas que estamos unidos, de estos somos 12 arrendadores y los demás proveedores, todos del municipio de Toluca".

Para evitar que los adeudos sean heredados a la siguiente administración, como temen que pase, buscan abrir una mesa de diálogo con la administración municipal, misma que ha señalado en distintas ocasiones que no se cuenta con el recurso para hacer frente a sus compromisos debido a que aún continúan pagando a los proveedores de gobiernos anteriores.





