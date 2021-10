Transportistas de Toluca denuncian cambio de rutas sin previo aviso

TOLUCA.- Operadores del transporte público denunciaron que de manera intempestiva y sin previo acuerdo, autoridades de la Secretaría de Movilidad del Estado de México pretenden cambiar las rutas permitidas en Toluca, lo que ocasionará un grave impacto económico en perjuicio de quienes cuentan con la concesión así como de los usuarios de los autobuses.

De acuerdo con los transportistas, no se dieron mesas de trabajo para cambiar los derroteros del centro de la capital mexiquense o para buscar alternativas.

"Tenemos autorizado circular por la avenida Lerdo pero no nos tomaron en cuenta y no nos dieron garantía de audiencia, en términos económicos y amistosos, internos, no se dieron. Lo hicieron de forma tajante con una circular que ni siquiera se nos entregó de forma física sino a través de Whatsapp".

La nueva disposición, firmada por Julián Apolinar Torrijos Velázquez, delegado Regional de Toluca, señala que, a partir de este sábado 9 de octubre, se aplicaría un desvío provisional en las rutas que atraviesan el primer cuadro de la ciudad por lo que no podrán circular los autobuses por avenida Lerdo entre Pino Suárez y Quintana Roo.

Sin embargo, no fue aplicada este fin de semana, aunque temen se retome a partir del martes.

"No se nos avisó, ni a los usuarios, entonces, de por sí nuestras cuentas están muy mal, con esto nos están dando el tiro de gracia o ¿a qué nos están orillando? porque el pasaje, y más con el clima de Toluca que llueve mucho, pues no nos va a esperar y no van a caminar cinco cuadras".

De manera anónima por temor a represalias, señalaron que los pocos usuarios que tienen los captan justamente en el centro de Toluca para partir hacia Zicantepec, las delegaciones de la Zona Norte, entre otras.

"¿Qué va a pasar? Pues que van a buscar otro tipo de servicio ilegal como podría ser el taxi colectivo, es darle vida a los servicios ilegales en lugar de privilegiar al servicio concencionado. No nos oponemos a adaptarnos a los cambios, a las modificaciones pero sí pedimos que nos tomen en cuenta y, entre todos, encontrar alternativas viables para poder circular y que no se perjudique al usuario y, por ende, que no repercuta en nuestros ingresos".

La modificación de las rutas, temen, son a raíz de la próxima inauguración del Parque de la Ciencia, que se encuentra a un costado del Cosmovitral.

Finalmente se señaló que los operadores de las rutas afectadas, independiente de las acciones legales que buscarán implementar ya que cuentan con autorizaciones para circular por Lerdo, podrían manifestarse en próximos días e incluso realizar paros en el servicio pues "ya tienen muy poco que perder".