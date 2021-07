Transición marcha en Azcapotzalco desde el 7 de julio: Margarita Saldaña

La alcaldesa electa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, informó a La Silla Rota que en Azcapotzalco se instaló la Mesa de Transición para la entrega recepción desde el 7 de julio pasado, e incluso ella va a tener una oficina en la Casa de Cultura de la demarcación, para revisar el tema.

"Las llaves ya nos las entregaron para tener la información. Falta hacer la agenda entre equipos. Se acordó hacer una reunión. La calendarización se va a agendar con el contralor y en cooperación total, tanto el alcalde Vidal Llerenas como yo estamos en el mismo canal de salir adelante", afirmó la ex diputada local, quien representa a la coalición Va por la Ciudad de México, conformada por el PAN, PRD y PRI.

A diferencia de los alcaldes de Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Tlalpan, también de la coalición, Saldaña no deberá esperar hasta el 1 de septiembre para iniciar el proceso de transición, como lo establecen los Lineamientos para la Integración de la Comisión de Transición en el Proceso de Entrega Recepción de las Alcaldías, modificados el 7 de julio. En su caso, el proceso siguió su curso por la voluntad política del saliente alcalde, Vidal Llerenas.

"Su actitud ha sido muy buena, se lo agradezco", expresó, vía telefónica.

-¿Cuál es la importancia de no esperar hasta septiembre, como dicen los lineamientos, para el proceso de transición?

-Es muchísima información. De hecho, es algo que debería interesar a todos hacer bien. Cuando haces una entrega recepción o para hacer el presupuesto para el próximo año, tener todo a tiempo nos ayuda mucho y ayuda a los que salen. Si vemos cosas relevantes que se detectan y se van a observar, está muy bien que ellos mismos las aclaren.

"Cuando haces una recepción o entrega corriendo, lo único que pasa es que sólo observas una cosa en lo que estás viendo hacia futuro. A nadie le beneficia tardar las cosas, ya sabemos quiénes quedaron para gobernar las alcaldías. Hasta a ellos les beneficia. Si hay algo que llama la atención y les compete a ellos, lo pueden atender de una vez con nosotros".

La panista, quien gobernará por segunda vez la alcaldía, recordó que la primera vez que lo hizo, entre 2000 y 2003, no había reglas de juego para la recepción y el mismo día de protesta a ella le hicieron firmar cajas y cajas de recepción.

"No sabes ni lo que estás recibiendo, aun así, intervine mucho en el presupuesto gracias a que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue sensible, entonces si ahora Llerenas está dando apertura para la transición, también puede haberla para el presupuesto. Ojalá pasara así en el 100 por ciento de las alcaldías, que dejen de poner trabas y obstáculos y que permitan que las cosas transiten como debe ser, se pongan a trabajar y que los recientes cambios en el gobierno capitalino sean para bien".

Cuestionada sobre si ve intención de obstaculizar los procesos de transición en las mencionadas alcaldías, no lo descartó.

"Si no es obstaculizar pareciera que así fuera, es algo que no se le hizo a Andrés Manuel López Obrador ni a Claudia Sheinbaum, actitudes de ese estilo. Al contrario, López Obrador hizo su consulta del aeropuerto antes de entrar. Son actitudes que no deberían darse. Es más, si se quería una transición tan rápida en el mes de septiembre lo hubieran hecho antes de la elección para planear las reglas del juego.

"Eso es lo que da a pensar y cada quien pone a volar la imaginación, no se si no quieren que participemos en el presupuesto del próximo año, no sé qué pretenden, eso no debería estar pasando, deberían dar paso a lo que sigue que es ponernos a gobernar bien la Ciudad de México".

Al preguntarle si tenía idea sobre de dónde cree que vienen las trabas, consideró que desde Palacio Nacional.

"Es una combinación, a quien no le gustó esto fue al presidente de la república, que presiona para que se hagan cosas".

SIN INCONVENIENTES: LLERENAS

Por su parte el aún alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, dijo a La Silla Rota que aún con la modificación a los lineamientos, se puede mantener el diálogo que ya había iniciado con el equipo de Saldaña. En su caso no tiene inconveniente porque dice que 90 por ciento de la información de la alcaldía es pública y el resto es reservada y no afecta al proceso.

Respecto al presupuesto, consideró que en su primer año los alcaldes casi no inciden, con o sin tiempo, ya que el gobierno de la ciudad manda unos techos de recursos muy bajos.

"El encargo debería iniciar en enero", propuso.

