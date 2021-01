“Traiga a su paciente ya. Las camas se pueden ocupar rápido”, recomiendan

En el Hospital General Ajusco Medio la disponibilidad de camas es momentánea y está sujeta en parte a la suerte.

En el hospital, operado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, donde el 15 de diciembre se instalaron carpas con 128 camas para recibir a más pacientes afectados por la covid-19, se viven distintas escenas a lo largo del día.

Hasta el mediodía, eran pocos los autos que llegan con pacientes. Pese a las nuevas camas, de las cuales 96 son generales, 12 de terapia intermedia y 20 con ventilador, a esa hora un policía se niega a decir si hay disponibilidad o no, aunque la página de hospitales covid del gobierno capitalino marca que el hospital ya no tiene camas disponibles.

#Metrópoli | Hermenegildo González y su hermano llevaron a su padre al hospital General Ajusco Medio, tratarían de ingresarlo o al menos a hacerle una prueba. Aunque entraron al hospital, salieron en unos minutos ya que no había pruebas ni camas. #ep https://t.co/Fv6S6NnHQ4 pic.twitter.com/pLMfdJIGjh — La Silla Rota (@lasillarota) January 5, 2021

“Tiene que pasar con los doctores”, es la única frase que se le arranca al elemento de seguridad.

NO ATIENDEN RÁPIDO

Algunos que llevan a sus familiares con el temor de que tengan covid, como Hermenegildo González y su hermano quienes llevaron a su papá, deben retirarse pronto porque no hay pruebas ni camas.

Tampoco hay pruebas en los quioscos, como el de Magdalena Contreras, se quejó.

#Metrópoli | Hermenegildo dice que no consiguió pruebas en el quiosco de la alcaldía Magdalena Contreras, y que conseguir hospital está difícil, tardaron 2 días en conseguir atención medica para su padre. #ep https://t.co/y9cFd7jl5b pic.twitter.com/rJmbOfqrQh — La Silla Rota (@lasillarota) January 5, 2021

“En las noticias pasa que hay para hospitalización y lo van a atender a uno rápido y es pura mentira. A mi papá ojalá se le quite (la falta de saturación). Por no tener dónde ingresarlo o hacerle la prueba ya tengo dos días vuelta y vuelta. Le costaba trabajo respirar. Le dije a mi hermano que mi papá se siente remal. Él me dijo ‘vamos a llevarlo a un hospital y a conseguir dinero y lo llevamos con un particular que nos cobre 2 o 3 mil pesos’; pero muchas veces esas personas sólo lo hacen por dinero”.

PARECE COMO SI FUERA A CAERSE

Hermenegildo dijo a La Silla Rota que él y su hermano acudieron al hospital Ajusco Medio para pedir que le hicieran una prueba a su papá e incluso que se quedara internado, pero no ocurrió ni una cosa ni la otra, y en cosa de 5 minutos debieron salir rápido en su camioneta tipo Van, rumbo al Hospital Gea González. El señor, que viaja en el asiento del copiloto, tiene una mirada triste y cansada.

“Mi papá ya se venía quejando y no ha comido durante varios días, y esa es la problemática porque aún caminaba bien pero ahora parece como si fuera a caerse”.

Respecto a las pruebas, la Sedesa informó a la Silla Rota que las pruebas rápidas se llegan a agotar en algunos puntos por la alta demanda. “En algunos sitios se vuelve a surtir dada la cercanía del lugar de abasto. Y cuando se termine el stock, se adquirirán más reactivos”.

Eso ocurre cerca de las 2:15pm.

ALTAS ESPERANZADORAS

Pero en cosa de 15 minutos las cosas cambian y para algunos se iluminan, como la tarde que cae en el hospital ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan, lejos del Centro, y casi frente al Bosque de Tlalpan y Six Flags.

A esa hora empiezan a dar de alta a pacientes que ya superaron a la covid-19 y comienza a haber disponibilidad. Es la misma hora en que empiezan a llegar más autos particulares, taxis y Ubers.

A las 2:41 pm hay posibilidades de ingresar porque hay muchas altas, pero en una hora todo puede volver a cambiar, reconoce un elemento de seguridad.

“Yo le recomiendo traiga a su paciente ya, porque se pueden ocupar rápido”, sugirió, mientras con la mirada impide a quienes están cerca de la puerta, avanzar si no se lavan las manos.

“La disponibilidad varía durante el día por las altas, bajas y defunciones. La ocupación general es de 85-87 por ciento”, informó por su parte a La Silla Rota la Secretaría de Salud capitalina.

Entre las 2:30 pm y las 3pm llegan personas que acompañan a sus familiares, algunos de estos van con tanques de oxígeno, otros caminan dificultosamente.

A esa hora la esperanza se adueña del lugar y llegan automóviles y algunos incluso se estacionan en doble fila.

Del lado izquierdo de la entrada para vehículos se encuentran varias carpas que parecen casas de campaña, y más adelante está otra que es enorme, con forma de bodega con techo de dos aguas. Ahí esperan los pacientes su diagnóstico y, en su caso, que les digan si van a ser internados.

AGRADECIMIENTOS

Frente al hospital, hay tres mantas de agradecimientos a los doctores. Una de las cuales tiene escrito “Un reconocimiento especial a todo el personal médico del H Ajusco Medio: en especial a…” y luego aparecen 6 nombres. “Gracias de todo corazón”.

Debajo de las mantas, hay un grupo de personas que lloran luego de saber de su familiar. Pese a ello, en las 4 horas que La Silla Rota estuvo ahí, no hubo queja alguna o intercambio de palabras con personal, como ocurre en otros lados.

PRESUROSOS

Las personas que van a ser dadas de alta esperan en una carpa ubicada del lado derecho de la entrada. Están ahí mientras aguardan su turno para firmar documentos. En cuanto atraviesan la puerta de salida salen presurosos y se diría que hasta victoriosos, por la seguridad con la que caminan.

Uno de ellos es Humberto, quien dice que desde el 13 de diciembre acudió porque ya sentía molestias como mareos y ganas de orinar. Pero no le dieron medicamento y se le incubó el virus.

Luego el lunes 14 comenzó a sentirse peor, la presión se le bajó y debió regresar. Recordó que el médico que lo atendió le dijo que ante su saturación que llegó a estar en 83 puntos, a un nivel por debajo de lo recomendable que es de 92, debía hospitalizarse. El no quiso pero a cambio se comprometió a seguir el tratamiento de manera rigurosa.

Reconoció que la atención del hospital es buena y consideró que desde el 13 de diciembre a este inicio de 2021, hay más personas en espera.

En su casa también se enfermó su esposa. De manera vehemente y seria afirmó que ambos se curaron también gracias a su fe.





(Sharira Abundez)