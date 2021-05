Tragedia en el Metro frustró festejo de madre de Nancy y Tania

Bernarda Salgado ya tenía planes para pasar este Día de las Madres junto a sus dos hijas Nancy y Tania, quienes fueron víctimas del derrumbe de un tramo de la línea 12 que colapsó junto a un tren; una de ellas murió y la otra está hospitalizada.

"Íbamos a ir a comer y me iban a dar un regalo", dijo la mujer, al recordar lo que en años anteriores hizo con sus dos hijas, de 22 años (falleció) y 15 años.

La señora señaló que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México ya se contactaron con ella y que le refirieron que le darían un apoyo por los gastos funerarios y que cubrirían la cuenta de la operación de su hija menor, pero que no le indicaron cuando le darían ese recurso.

"Ya se comunicaron conmigo y me dijeron que me iban a pagar lo del hospital, pero hasta ahí, no me han dicho más (..) y sí todo se va hacer a través del seguro del Metro", dijo.

Sin embargo, sobre la indemnización de 650 mil pesos que han referido las autoridades capitalinas que se les otorgará tras el accidente, Bernarda afirmó que hasta ahora no le han dicho nada al respecto y que sólo se ha enterado por las noticias

"No, no de eso no, no han dicho nada, solamente de los 10 mil pesos para gastos funerarios, de lo otro ( 650 mil pesos) no hemos hablado nada", aseguró.

HERMANAS LEZAMA: NANCY FUE SEPULTADA Y TANIA SALIÓ DE OPERACIÓN

El jueves pasado la familia Lezama recibió la noticia de que Tania había salido bien de la operación que se le practicó en un hospital privado a raíz de una lesión con la que resultó tras el accidente.

A la par, aquel día, en su hogar ubicado en la colonia Peña Alta de la alcaldía Tláhuac se estaba llevando a cabo el velorio de su hermana Nancy, quien pereció derivado del accidente que dejó otras 24 personas sin vida y 78 hospitalizados.

Sobre el estado de salud de la joven de 15 años que fue intervenida, sus familiares aseguraron a La Silla Rota que los médicos les indicaron que es probable que la adolescente ya no vuelva a caminar y que necesitará más cirugías.

Las hermanas Lezama se reunieron el lunes por la noche en plaza las Antenas, porque Nancy le compró su regalo de cumpleaños a su hermana menor. Ambas abordaron un tren que salió de la estación Periférico Oriente dirección a la terminal Tláhuac. El vagón al que ingresaron fue uno de los dos que se derrumbó ese mismo día alrededor de las 22:20 horas.

Hasta ahora sus familiares le han ocultado a Tania el fallecimiento de su hermana, por quien sus familiares y amigos iniciaron una búsquedas en redes sociales y en distintos lugares ya que tras el derrumbe no ubicaban a la joven de 22 años. Sin embargo, sus padres reconocieron su cuerpo el martes por la tarde.

Hoy, sus padres, su novio y sus conocidos le dieron el último adiós a la joven, quien fue sepultada en el panteón Jardines del Llano de la alcaldía Tláhuac. Ahí su féretro de madera fue recibido con mariachis y con globos blancos que tenían escrita la palabra "justicia".

Al término del funeral Bernarda se retiró entre lágrimas y se trasladó al hospital de la colonia Roma, donde está su otra hija, quien al salir de cirugía lo primero que hizo fue preguntar por su hermana, pues ella no sabe que su consanguínea ya falleció.

Hasta ese día la familia Lezama había asegurado que las autoridades capitalinas no se habían acercado a ellos y que tampoco los habían apoyado. Esto, y la falta de materiales quirúrgicos en el hospital Xoco, fueron parte de los motivos que originaron que trasladaran a Tania a un hospital privado, donde su estado de salud se reporta estable.









