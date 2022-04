Tradición pulquera sobrevive a la pandemia, arranca feria en Toluca

Una de las tradiciones más arraigadas de la delegación de San Felipe Tlalmimilolpan, perteneciente a Toluca, Estado de México, es festejar con la bebida de los dioses, por lo que este fin de semana se lleva a cabo el Festival del Pulque y Pozole en el kiosko de la demarcación.

De acuerdo con Emmanuel Rodríguez Rivas, delegado de Tlalmimilolpan y organizador del evento, este encuentro busca reactivar la economía de los comerciantes de estos productos además de brindar un espacio familiar para regresar a las tradiciones de los pueblos originarios.

"San Felipe se considera un lugar muy pulquero ya que se raspaba maguey y se siembra el cacahuazintle, por esa cuestión es que decidimos implementar esto, ésta es nuestra segunda edición del Festival del Pulque y el Pozole".

El festival en el que los "curados" de cacahuate, avena, apio y frutas de temporada, así como el pozole blanco y rojo toman protagonismo comenzó en 2020 pero la pandemia de covid-19 lo frenó, es por ello que este año sí decidieron darle espacio a 35 productores y hacer una fiesta de tres días.

Por su parte, César Mulhia, heredero de la tradición pulquera de "El Colorín", un negocio que se fermenta desde hace 52 años en esta delegación, señaló que es una gran oportunidad para que las nuevas generaciones rompan los mitos en torno al pulque, toda vez que aún existe gente que cree que el excremento de vaca es parte de la elaboración, mentira -asegura- que se dio con la llegada de la cerveza para desprestigiar al aguamiel de los magueyes.

? #VIDEO | Productores de pulque de San Felipe Tlalmimilolpan recibirán a conocedores y curiosos con "curados" de #cacahuate, avena y frutas de temporada #Toluca #Edomex Fernanda García @FerDosPuntos https://t.co/4vfM78j8X9 pic.twitter.com/5oHrG4ZSif — La Silla Rota (@lasillarota) April 2, 2022

"Más de 30 años llevo dedicándome de lleno al pulque, ya es una forma de vida, ya es a veces hasta casarse con este negocio, y por eso sé que el pulque por sí solo fermenta, además de que ahora con los curados es más sabroso; por eso los invitamos a que vengan y no nada más aquí, acaba de pasar la feria de Jiquipilco se vienen en si muchas ferias en varias partes del estado, de Hidalgo, la CDMX, Morelos, incluso Michoacán, parte de Veracruz, también. Hagan de lado esos mitos que mucha gente los cree pero que no son ciertos, entonces dense la oportunidad de probar el pulque, no se van a arrepentir".

Feria del pulque en Edomex (Fotos: Fernanda García)

Hasta el domingo el elixir de los dioses prehispánicos, el pozole y la música, buscarán llenar el estómago y el alma de alrededor de 10 mil personas que se espera, disfruten del festival que se lleva a cabo a 20 minutos del centro de Toluca y a 10 minutos de Metepec.





(SAB)