Trabajadores del sector salud se manifiestan en Edomex por malos tratos

Integrantes del Sindicato Nacional de Salud sección 35 de Toluca, se manifestaron frente a Casa Estado del Edomex, para denunciar malos manejos dentro del sector por parte de las autoridades estatales y denunciaron que no se les ha pagado en bono Covid que se les había prometido por lo que pidieron, además, respeto a la independencia sindical.

El líder de la sección 35 Valle de Toluca del STSNS, Antonio Monroy Gutierrez, señaló que tras más de un mes de haber llegado a cuatro acuerdos con el gobierno del estado, estos no se han cumplido, entre ellos, la reinstalación de al menos una decena de trabajadores de la salud.

"Ya se debieron haber entregado los apoyos económicos para personal de hospitales ubicados en la primera línea, pero fueron desplazados por estar sindicalizados de forma independiente", señalaron los inconformes.



"Disculpe, nos estamos manifestando"

Aunque se trató de una protesta pacífica que se extendió por más de cinco horas, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México acordonaron la Casa del gobernador mexiquense desde las 7:00 de la mañana, incluso después de las 10:00 sólo dejaban transitar por Paseo Colón, entre Venustiano Carranza y Tollocan, a los vecinos de la cuadra.

"Tenía una emergencia médica y no sabía si me iban a dejar regresar a mi casa después de ir al médico. Siempre que hay una manifestación, a los que terminan por afectar somos los vecinos, los negocios, si sólo permiten el tránsito local, es un día perdido para los estacionamientos, las cafeterías, para todos. No es justo", comentó Ana, quien vive a pocos metros de la casa del mandatario mexiquense.

Es una cuestión de sindicatos

Los manifestantes sostuvieron que se trata de un tema de sindicatos, ya que actualmente se implementa la sindicalización automática, lo que genera un cobro cuotas sin autorización a los trabajadores y que se condicione la entrega de plazas, es por ello que decidieron agremiarse al STSNS.

Hasta el momento no se ha dado una respuesta por parte del Gobierno del Estado de México o la Secretaría de Salud estatal sobre el conflicto entre las organizaciones sindicales.

fmma