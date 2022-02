Trabajadores del parque industrial de Toluca, bajo acecho de asaltantes y acosadores

TOLUCA.-Las calles del Parque Industrial Exportec, ubicado en Toluca, se han convertido en el viacrucis de sus 12 mil trabajadores debido a la falta de policías en la zona.

Sin mayor motivo, la policía municipal dejó de patrullar -durante la administración anterior- por el complejo industrial lo que es aprovechado por los delincuentes. Acoso sexual, asaltos, robos, son parte del día a día en esta zona.

Para "María", obrera de una de las empresas alojadas en este complejo industrial, no hay manera de conseguir otro empleo aunque ha sido acosada en las calles. Llega desde San Andrés Cuexcontitlán en camión, por lo que tiene que caminar desde el acceso de Boulevard Aeropuerto hasta su lugar de trabajo.

"Es a todas horas, es muy complicado porque a veces nos ven que andamos solas, no tenemos mucho para defendernos, a mi me han llegado a hacer tocamientos indebidos y no sabes si es algún trabajador de aquí o de plano alguien externo. A una de mis compañeras además de que la tocaron en sus partes, la asaltaron, sí se ha puesto muy feo y nos da miedo denunciar por lo mismo, no sentimos que haya respuesta".

María dice que todos conocen a alguna víctima, que los días de quincena son los más peligrosos y desde de las 7:00 de la noche, "lo mejor es no andar solos, ni hombres ni mujeres".

TODO SE AGUDIZÓ HACE SEIS MESES

Para Jorge Osornio, presidente del complejo Exportec Toluca, no ha sido fácil sortear la inseguridad debido a que bo solo no cuentan con policías sino que incluso se han robado el cableado eléctrico del parque industrial, por lo que desde que cae el sol hasta el alba, el miedo se respira en las calles.

"Las dos administraciones anteriores tuvimos muchos problemas, esta última en especial en los últimos seis meses, empezamos a tener muchísimos más. Me retiraron la seguridad, me mandaron una carta y expliqué que temía por la seguridad y me dijeron que ya no me metiera pero empezaron los robos y asaltos, se robaron todo el cableado del alumbrado público".

En entrevista para La Silla Rota señaló que aunque el ayuntamiento tiene la obligación de brindar los servicios como alumbrado y el mantenimiento de los mismos, los industriales cambiaron las lámparas de vapor de sodio por las led, fueron más de 200.

Esta inversión de poco sirvió por el robo del cableado de cobre.

"La policía sólo iba de vez en cuando, comandantes que conocíamos nos ayudaban a hacer rondines esporádicos, pero no logramos nada. Ahora la administración municipal actual nos ha dicho que tengamos paciencia y que van a regresar los rondines pero el alcalde pasado (Juan Rodolfo Sánchez Gómez) los dejó con menos policías, sin patrullas y sin armamento, es difícil".

Destacó que, aunque han sido atendidos en las emergencias, los policías llegan en patrullas chatarras por lo que incluso se les ofreció dietarlos de baterías, gasolina, arreglarles marchas, pero no ha sido necesario.

Son el acoso sexual, el robo a transeúnte, de autopartes, de vehículos, de trailers, los delitos que comúnmente se ven en la calles al interior de Exportec, en donde se encuentra un módulo de denuncia exprés de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Para enfrentar a los delincuentes, se organizan para no salir solos del complejo, caminan en grupos de dos o bien, aprovechan las horas de salida para aglutinar a más personas. Se esperan. Piden taxis aunque no siempre se puede, menos a fin de quincena.

Para los trabajadores de esta zona industrial la única solución es que haya policías en el lugar, por lo menos en los cambios de turno.

EMPRESARIOS EN CRISIS POR PANDEMIA

Empresarios mexiquenses aseguran que en estos dos años de pandemia han visto mermados sus ingresos hasta en un 40 por ciento.

El dirigente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México, Raúl Chaparro, reconoció que hace algunas semanas que no solo a los empresarios se afectó por el cierre de sus unidades de producción, sino que no se les dio el apoyo para sostener su fuerza laboral.

Por su parte el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Janitzio Soto, aseguró que este año las empresas tienen que seguir lidiando con la pandemia pero más aún con una precaria situación económica por lo que hay empresas que no podrán soportar los aumentos salariales.





