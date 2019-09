Trabajadores del INBA bloquean Paseo de la Reforma

Los trabajadores bloquearon Paseo de la Reforma al no obtener respuesta (Foto: Archivo)

Trabajadores del Sindicato Nacional democrático de la Secretaría de Cultura INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes), bloquean el Paseo de la Reforma a la altura de Avenida Juárez y la calle de Rosales.

Esto, en demanda de la devolución de las cuotas sindicales que les entregarían el día de hoy.

Al no obtener respuesta por parte de la dirección del instituto federal, optaron por cerrar el paso vehicular de Reforma en ambos sentidos al cruce con Juárez y Rosales.

El representante sindical, Cristian Cruz explicó que no van a permitir un día más sin que les cumplan lo obtenido con el esfuerzo de los últimos meses "no lo podemos permitir y no se van a burlar de nosotros y lo único que queremos es que cumplan a lo que se comprometieron".

El servicio de la Línea 7 del Metrobús se vio temporalmente suspendido a la altura de la estación Caballito, por lo que las unidades articuladas bordearon Reforma para ingresar a Puente de Alvarado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron cortes a la circulación entre la Avenida Hidalgo y Rosales para canalizar la circulación hacia Ribera de San Cosme.

