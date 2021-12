Trabajadores de Zinacantepec protestan para exigir pagos pendientes

ZINACANTEPEC.-La tarde de este miércoles, trabajadores del ayuntamiento de Zinacantepec y proveedores del gobierno municipal de Toluca se manifestaron para exigir los pagos que se les deben antes de que concluyan las presentes administraciones.

En el caso de los trabajadores de Zinacantepec, en las instalaciones del DIF municipal, denunciaron que desde hace cinco meses se ha detenido la firma del convenio sindical por lo que no han podido percibir el aumento salarial acordado con la administración.

Édgar Salazar, secretario seccional del municipio de Zinacantepec, señaló que tampoco se les han entregado retroactivos salariales y las prestaciones del convenio por lo que temen que culmine la administración sin una solución.

"El señor (José Gustavo Vargas Cruz, presidente municipal) se niega a primas vacacionales, a aguinaldos y tenemos sinfín de deudas, por eso hemos optado, nosotros no queríamos hacer esto, pero no les han pagado, el tesorero nos dijo bueno tienen instrucciones de nada y que no nos van a pagar nada".

Entre las áreas afectadas destacan el DIF municipal, distintas direcciones municipales así como el Organismo Público Descentralizado de Agua y Saneamiento por lo que en primera instancia se manifestaron en el DIF, sin embargo, al notar que no se les atendía, optaron por plantarse durante la tarde frente al Palacio Municipal.

?#VIDEO | Trabajadores del ayuntamiento de Zinacantepec y proveedores del gobierno municipal de Toluca se manifestaron para exigir los pagos que se les deben. #ep https://t.co/H9H72rmEbS pic.twitter.com/GMC5Vc43g0 — La Silla Rota (@lasillarota) December 2, 2021

"Son 200 personas las que están resultando afectadas, las afectaciones de prima vacacional, contrato colectivo, retroactivos, llevan todo el año. Ya tenemos un presupuesto aprobado desde el mes de marzo y no ha ejercido nada para nosotros, no sé dónde hayan para los recursos pero ahorita nos dicen que no hay dinero. Sabemos que está haciendo (el alcalde Vargas) muchísimas obras, se supone que sí hay dinero, entonces lo único que queremos es que nos paguen, no pedimos más que nos paguen lo que ya devengamos y nos den nuestro aguinaldo".

Por su parte, el primer edil, Gustavo Vargas, durante una reunión con los inconformes, destacó que el año fue complicado pero que a nadie se le han retrasado las quincenas, por lo que pidió paciencia para que solventen los gastos comprometidos para la nómina de los sindicalizados.

EN TOLUCA, CONTINÚAN LAS PROTESTAS

En la capital mexiquense, transportistas se manifestaron en la vialidad Alfredo del Mazo para exigir que el ayuntamiento les pague los 3 millones de pesos que se les quedaron a deber pese a que sí prestaron sus servicios para suministrar materiales para la construcción de distintas obras en especial la calle Manuel Buen Día, que conecta a la zona norte del municipio.

"La deuda es de esta administración, nos dedicamos sobre todo a hacer las calles, en otras administraciones no habíamos tenido problemas y ¡qué pena! Porque a lo que vemos, no nomás somos nosotros, es el pan de diario para el ayuntamiento y Juan Rodolfo, ya fueron los policías, los barrenderos y ahora somos nosotros".

Detallaron que los afectados son más de 200 transportistas los que exigen el pago para llevar el sustento a sus hogares pues al momento no les han dado una solución las autoridades municipales.

QUE SÍ PAGARÁN, ASEGURA EL MUNICIPIO

Después de que trabajadores de distintas áreas del Ayuntamiento de Toluca se manifestaron para exigir pagos que el municipio les adeuda, la administración de la capital mexiquense anunció que todas las prestaciones laborales les serán debidamente cubiertas como ha sucedido en 2019 y 2020 sin excepción.





