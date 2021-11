Trabajadores de Naucalpan bloquean entrada del Palacio Municipal; exigen pagos

NAUCALPAN.- Demandando el pago de sus salarios atrasados hasta 5 o 6 quincenales, trabajadores del DIF municipal, policías y bomberos municipales, se manifiestan este día en la explanada municipal en espera de una respuesta a su petición.

En el Sistema municipal laboran más de 600 trabajadores entre terapeutas, médicos, enfermeras, administrativos y personal de apoyo, a quienes se les debe hasta 3 meses de sueldo.

(Fotografía: Carlos Medellín)

Por lo anterior optaron por ir cerrando los servicios, a las 6:00 hora de este viernes los trabajadores colocaron cadenas y candados a los accesos de la Clínica Central en avenida de Los Arcos y en las Unidad de Atención de 5 de Mayo, mantienen cerrados los Centros de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) de El Tepetatal y Los Remedios.

?? #Video | Policías municipales de Naucalpan llegan a la explanada municipal para exigir al gobierno local el pago de la mitad de una quincena y otras prestaciones como el apoyo de despensas, que les adeudan.#yn https://t.co/BLoPTV3H8v pic.twitter.com/FU4Da8tcwc — La Silla Rota (@lasillarota) November 26, 2021

Los más de 2000 policías recibieron la anterior quincena a la mitad de su salario, no les pagaron los apoyos de despensa y esperan que el gobierno les cumpla, como lo informó el policía José Luis García.

(Fotografía: Carlos Medellín)

Bomberos de Naucalpan denunciaron que no sólo no les han pagado sus quincenas, ya que el servicio de teléfono les fue suspendido debido a que no han pagado a la compañía telefónica, "Es un servicio indispensable para apoyar a la ciudadanía en caso de eventualidades", refirió el bombero Alberto.

La señora Josefina Rodríguez y su familiar Ricardo Alva, son usuarios del CRIS Ollín Yoliztli y pidió a la presidenta Patricia Durán que por favor les pague, "necesitamos el servicio, y a ellos los apoyamos en sus demandas porque son justas, ya págueles presidenta", pidió la adulta mayor.

?? #Video | Josefina Rodríguez López, usuaria del Centro de Rehabilitación e Integración Social Ollín Yoliztli, pide a la alcaldesa @PDuranReveles que les pague a los terapeutas, médicos y personal de apoyo que llevan de 4 a 5 quincenas sin cobrar. #yn https://t.co/1YUYTxtk4f pic.twitter.com/FwNiujFeef — La Silla Rota (@lasillarota) November 26, 2021

Los inconformes entregarán un documento con sus peticiones en Tesorería y oficialía de partes, aludiendo que en caso de no tener respuesta bloqueara Periférico Norte en el sentido a la CDMX hasta que vean resueltas sus peticiones.

(Fotografía: Carlos Medellín)

Los trabajadores del DIF se trasladaron a la Vía López Mateos, frente a la Clínica Central donde realizarán una movilización y posible bloqueo.

Los accesos al Palacio Municipal fueron cerrados y los inconformes permanecen en la entrada principal esperando diálogo.

(Fotografía: Carlos Medellín)

