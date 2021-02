Tomaremos medidas drásticas ante el avance del coronavirus: Sheinbaum

Esta tarde Claudia Sheinbaum declaró que "no parar la Ciudad en este momento no significa no cuidarnos, por eso hemos suspendido los eventos de gobierno y privados mayores a mil personas" ante las medidas precautorias que se están tomando por la pandemia del covid-19.

Indicó que su gobierno no solo tiene la responsabilidad de la salud pública, también lo es la seguridad, la economía y el bienestar de la población. "La Ciudad tiene cerca de 9 millones de habitantes, 5 millones de población flotante todos los días y hoy hasta el momento son 21 casos (de covid-19) los identificados y atendidos".

Afirmó que de ser necesario su Gobierno tomará medidas más drásticas ante el avance de la enfermedad, ya que el anticiparse a ello podría tener repercusiones negativas en la economía familiar "todo a su tiempo" insistió la mandataria.

Mensaje importante sobre el Covid-19 hoy martes 17 de marzo pic.twitter.com/fLUy2iCJZ5 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 18, 2020

Hizo un llamado a la población para aplicar las medidas de prevención con toda responsabilidad, ya que hace unos días la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de clases el próximo viernes 20 de marzo, recordó a los ciudadanos que "no son vacaciones, se trata de cuidarnos".

Claudia Sheinbaum puntualizó que "el reto mayor es no contagiar ni ser contagiado" por lo que invitó a todos los capitalinos que tengan síntomas de enfermedades respiratorias graves a no salir de casa e inmediatamente "contactar a nuestro médico, llamar a Locatel o mandar un mensaje SMS al 51515 que ha puesto el gobierno" dirigido particularmente a los adultos mayores que viven en la capital y son el sector más vulnerable ante el covid-19.

Recomiendan estas medidas a prestadores de servicios turísticos de CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo informa a los prestadores de servicios turísticos una serie de medidas de prevención que se recomiendan adoptar de manera directa hacia el turista en los días que transcurren del lunes 16 al domingo 22 de marzo. Estas medidas podrán ampliarse a un nuevo periodo a partir del 23 de marzo en tanto se conserven las mismas condiciones.

Las medidas de aplicación general son las siguientes: establecer un filtro para evitar que cualquier persona con síntomas respiratorios ingrese a alguno de los espacios turísticos como pueden ser salones, museos, transporte turístico, restaurantes, grupos o cualquier servicio colectivo. Para este filtro pueden adquirirse aparatos para toma de temperatura, como pistolas infrarrojas. Y una sugerencia es la sana distancia de un metro entre persona y persona, como esencial en eventos colectivos.

Otra recomendación es desinfectar con hipoclorito de sodio (cloro) al 5% o alcohol al 70% las superficies de todo lo que pueda ser accesible a las manos o que implique la posibilidad de contacto con saliva, es decir los barandales, pasamanos, picaportes de puertas, así como utensilios de comida, cucharas, tenedores, platos, entre otros.

Las personas viajeras internacionales o nacionales que estuvieron en los países que han registrado transmisión sostenida del nuevo coronavirus y que presenten síntomas de infección respiratoria aguda, deberán atender la siguiente recomendación: a) permanecer en su lugar de alojamiento o ser trasladadas al lugar de alojamiento b) comunicarse inmediatamente al teléfono 800 00 44 800 donde serán orientados por un profesional capacitado de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica en Salud (UIES).

Con base en los datos que proporcione, señalará las medidas de prevención y en su caso el lugar al que podrá acudir si requiere atención.

(Con información de El Universal /Sharira Abundez)