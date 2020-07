Toluca se suma a Temoaya y Tultepec con uso obligatorio de cubrebocas

El Ayuntamiento de Toluca se suma a Temoaya y Tultepec, gobiernos locales que determinaron castigar con cárcel o multa a personas que no usen cubrebocas en la vía publica como una medida para prevenir el contagio de covid-19, lo que ha provocado reacciones a favor y en contra, ya que que no se quiere que haya reacciones violentas por parte de la policía con el caso del albañil Giovanni López, en el estado de Jalisco.

El en reunión de cabildo de Toluca, los ediles aprobaron que el uso del cubrebocas sea obligatorio en esta ciudad, a raíz de que el gobierno del Estado de México permitió que se abrieran los pequeños negocios, para evitar la propagación del virus entre la población.

Aunque algunos regidores no estuvieron de acuerdo ya que la policía sí no es capacitada puede abusar de esa disposición y pueden agredir a las personas que no porten el cubrebocas, como ocurrió en Jalisco.

El secretario del ayuntamiento, Ricardo Moreno Bastida, dijo que primero se hará una amonestación y luego a los reincidentes multa o cárcel. La propuesta fue del mismo alcalde Juan Rodolfo Sánchez, para que se reforme el bando municipal y se incluyera esa disposición legal.

La sanción económica será de 10 a 30 Unidades de Medidas de Actualización (UMAS), es decir de 868.80 pesos hasta dos mil 606.40.

El alcalde de Tultepec fue uno de los primeros gobiernos locales en determinar el uso del cubrebocas después de que se terminara la primera cuarentena por el covid-19, posteriormente le siguió Temoaya.

Marco Antonio Cruz Cruz, alcalde sustituto de Tultepec, hizo circular en todas las dependencias del gobierno municipal la disposición del uso obligatorio de cubrebocas para todas las autoridades, servidores públicos, visitantes y transeúntes del municipio, y para quién no acate esta disposición, se hará acreedor a una multa de 50 UMA´S, es decir de 868.88 pesos a 4 mil 344 pesos, o un arresto de 36 horas.

El ayuntamiento de Temoaya, incluyó en la gaceta del gobierno del 15 de mayo del 2020, la obligatoriedad del uso del cubrebocas, con una sanción de 50 UMA´S para quién no acate esta medida.

Por su parte el diputado local de Morena, Julio Hernández Ramírez, exhortó a los gobiernos municipales que exigen el uso obligatorio del cubrebocas que no se puede caer en medidas autoritarias "se debe invitar, exhortar, y facilitar a la población para que se cumplan las medidas, más no sancionar o castigar, porque estaríamos cayendo en un problema de autoritarismo y se presta para otras cosas como abuso de poder y corrupción".

