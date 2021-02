''Todos los días mi hija me avisaba a dónde iba'', Diana desapareció en el Metro

El 11 de enero a las 6 de la mañana la señora Martina fue a dejar a su hija Diana Itzel al Metro UAM-I como todos los días para que se fuera a la escuela, sin embargo, la joven de 20 años no llegó a la escuela ni ha regresado a casa.

A 25 días de la desaparición de la joven en el Metro, su madre espera todos los días la buena noticia de que Diana fuera localizada.

"Todos los días mi hija me avisaba a dónde iba, si se tardaba en la escuela, me mandaba su ubicación, por eso se me hizo raro desde el primer momento en que dejó de contestar", cuenta la señora Martina en entrevista con La Silla Rota.

Aquel día en que la joven desapareció, desde las 5 de la tarde su mamá supo que algo no estaba bien cuando mandaba a buzón su celular.

Diana salía a las 3 de la escuela, por lo tanto llegaba a casa como 4 o 4:30... cuando dieron las 5 comencé a llamarle y me mandaba a buzón, seguí llamando y pensé que podría haberse quedado sin pila y por eso no contestaba, pero a las 8 de la noche decidí llamar a Locatel para reportar la desaparición de mi hija", cuenta.

El boletín de desaparición de Diana Itzel con número de expediente AYO/137/2019 se levantó el 12 de enero a primera hora.

La ruta de Diana era la siguiente: Al abordar el Metro UAM-I se iba en dirección Garibaldi hasta Salto del Agua donde trasbordaba hacia la Línea 1 en dirección a Observatorio y bajaba en Tacubaya, en esa estación volvía a trasbordar hacia la Línea 7 y bajaba en Metro Auditorio para de ahí caminar a su escuela, la Escuela Normal de Especialización ubicada en Polanco.

Posteriormente, el 14 de enero, la madre de Diana acudió a la Escuela Normal para preguntar sobre Diana, fue ese día cuando se enteró que su hija faltó a la escuela.

Una de las pistas que obtuvo la señora Martina, fue que su hija fue vista por última vez en el trasbordo en Salto del Agua.

Al revisar las cámaras, yo la veo ahí cuando bajó en Salto del Agua y se fue en el pasillo para irse a la Línea 1, después de eso no la volví a ver en las cámaras", cuenta.

La última pista hasta el momento, fue su celular, sin embargo, desconocen qué está pasando.

La Procuraduría capitalina y la Policía Cibernética han apoyado a la señora Martina quien cuenta que ubicaron su teléfono en Nuevo León, aunque duda que su hija se encuentre allá.





fmma