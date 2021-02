''Todos comienzan a olvidar los intentos de secuestro en el Metro''... ¿qué ha pasado?

Mientras este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, las mujeres capitalinas se mantienen con recelo a poco más de un mes de que los intentos de secuestro en el Metro se viralizaran, asimismo a casi 100 días de la gestión de Claudia Sheinbaum no ha sido activada la alerta de género.

En La Silla Rota te contamos qué ha pasado:

Siomara Hernández, una de las víctimas de intento de secuestro en el Metro Coyoacán habla con La Silla Rota a más de un mes de esta experiencia.

El pasado 28 de enero, la joven caminaba directo al Metro Coyoacán en Avenida Coyoacán y la calle Martín Mendalde cuando notó que alguien detrás de ella, le habló y aceleró el paso. En ese momento la joven escuchó como dijo por teléfono una frase que la puso en alerta, “por ésta nos van a dar un buen billete”.

De pronto, otro hombre comenzó a jalarla del brazo y del cabello para que entrara a una camioneta tipo van.

Siomara pudo escapar de estos hombres, de los cuales uno usó la técnica del "Cálmate mi amor", sin embargo, no hay ningún detenido o seguimiento a su caso.

"Las autoridades se enteraron de mi caso una semana después pero cuando yo quise denunciar me dijeron que no podía hacerlo porque mi INE era del Estado de México y no de la capital", cuenta.

Sin embargo, la burocracia sólo fue el único obstáculo al que se enfrentó Siomara, sino que la revictimización fue otro problema.

Comenzaron a decirme que qué hacía ahí (Coyoacán) si no vivo por la zona, o que para qué usaba vestido", relata.

Un mes después, Siomara comenta que no ha habido seguimiento a su caso y que las autoridades se han puesto a la defensiva.

Esto es como un electrocardiograma, sube y baja, y actualmente todos comienzan a olvidarlo, pero volverá a pasar y otra vez pondrán su atención y no es justo que únicamente apliquen medidas temporales y no nos den seguridad", dice.

¿Qué ha pasado hasta ahora?

Después de la conferencia con medios a principios de febrero, el Gobierno capitalino no ha vuelto a dar una postura sobre estos casos y solamente ha anunciado un programa más: abogadas con perspectiva de género en los módulos de atención de la Procuraduría.

Asimismo, con respecto a la alerta de género, a principios de febrero Claudia Sheinbaum informó que la alerta sería activada hasta que hubieran protocolos y capacitación con perspectiva de género en todas las dependencias, situación que hasta el momento no ha ocurrido.

La Silla Rota intentó comunicarse con la Secretaría de la Mujer para tener una respuesta sobre su estrategia a futuro para fortalecer la seguridad de las mujeres en la Ciudad de México, pero no hubo respuesta.

Por otra parte, la Fiscalía Central de Investigación de la Procuraduría General de Justicia, el total de carpetas de investigación que se han iniciado y recibido en la Unidad de Investigación de Delitos cometidos con perspectiva de género en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y sus inmediaciones es de 63.

"Por lo que respecta a la estación Coyoacán, se tienen 3 indagatorias por hecho registrados en la zona", respondió la Procuraduría sin explicar qué seguimiento se ha dado a los casos denunciados.







fmma