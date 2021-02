Todo por hacerles el pinche paro con la casa: la ''Bruja'', cómplice en el secuestro de Norberto

El 21 de septiembre, Elvira "N" también conocida como "La Bruja" fue detenida en Tututepec, Oaxaca por su participación en el secuestro del estudiante Norberto Ronquillo.

Según información de El Universal, la mujer fue encontrada acostada en una hamaca por policías que se hicieron pasar por repartidores de despensa, la grabaron y enviaron las imágenes para confirmar su identidad.

Las autoridades capitalinas encontraron mensajes de WhatsApp entre los presuntos participantes del plagio, en uno de los cuales "La Bruja" escribió: "Puede ser la nalga o el muslo. Brazo sin pedos” refiriéndose a una inyección que adormecería al joven y facilitar su secuestro.

Al ser licenciada en enfermería, Elvira, de 49 años de edad recomendó a uno de los secuestradores inyectar 10 mililitros de Ketamina para adormecerlo y posteriormente trasladarlo a una casa de seguridad en Xochimilco, propiedad de "La Bruja" y su pareja "El Lagarto".

Después de confirmar su identidad, los elementos de seguridad llevaron a cabo la detención de la mujer, quien expresó: "Todo por hacerles el pinche paro con la casa".

Así secuestraron a Norberto

El último día de clases de Norberto, este acudió a la Universidad del Pedregal, según autoridades capitalinas, la ex novia de Norberto, Yuritzia, de 23 años de edad y considerada autora intelectual del crimen acudió a la institución para corroborar si la víctima había asistido a clases.

En el mismo grupo de WhatsApp, Yuritzia "N", hija de un ex militar dio la orden cuando el joven salió de las instalaciones de la Universidad, "¡Ahora es cuando!", escribió la joven.

La investigación de la Procuraduría Capitalina reveló que la autora intelectual actuó junto a otro sujeto conocido como "El Ovni", con el que supuestamente Yuritzia mantenía una relación sentimental y que además es un colaborador de la Unión Tepito.

Supuestamente Yuritzia hizo creer a sus cómplices que su exnovio Norberto le debía 700 mil pesos, de un supuesto fideicomiso. Les dijo que la familia Ronquillo tenía negocios importantes, y pagaría con facilidad cinco millones de pesos por concepto de rescate. “Recupero mis 700 mil y el resto se lo reparten entre ustedes”.

Además de "El Ovni", "La Bruja" y Yuritzia, se suma otro involucrado conocido como "El Oso", supuesto conductor de Uber, quien confesó: “Me ofreció un ‘cambiecito’… me ‘brilló’… y se me hizo fácil”.

Al grupo se sumó también un sujeto conocido como El Chema, quien la noche del secuestro sirvió de “muro” a bordo de una motocicleta.

Los plagiarios fingieron chocar accidentalmente con el coche de Norberto para que este se detuviera. El rescate fue entregado al lado de una unidad habitacional ubicada en Calzada de las Bombas. El Ovni y El Oso recogieron el dinero y el cuerpo del estudiante apareció horas más tarde, con huellas de asfixia, en un paraje de Xochimilco.

Los detenidos culpan del homicidio al Lagarto quien, dicen, aquella noche estaba completamente drogado. Era un caso sin salida. Las autoridades no tenían la voz del hombre que había negociado el secuestro; no se había numerado el dinero del rescate; no se tenía tampoco el testimonio de la víctima.

