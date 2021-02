Todo mundo era responsable de la corrupción: líder taxista

Carlos San Agustín, líder de taxistas, reconoció que la corrupción es un problema en el que han participado tanto los trabajadores al volante, como las autoridades y los gestores, enfrentados a una diversidad de trámites para tener permiso para trabajar.

“Nosotros solo hacemos lo que nos corresponde. A nosotros nos mandan a hacer trámites y tenemos que hacerlos. Desafortunadamente en anteriores ocasiones los trámites eran muy engorrosos y difíciles de hacer. La corrupción no empieza por el taxista. La corrupción empieza por quien hace los trámites dentro de las instituciones, no le echamos la culpa a nadie, nos tocó esa dinámica de trabajo y hoy estamos viviendo otro tipo de formas de trabajar y nos tenemos que adaptar al asunto”, dijo, luego de acudir al Congreso de la Ciudad de México para entregar una propuesta para que todo aquel que cometa un delito en un taxi, no alcance fianza.

San Agustín pertenece a Taxistas Unidos por México (TUM), un grupo conformado por 8 mil taxistas, que tenían programada para este 21 de octubre una marcha del Hemiciclo a Juárez rumbo a la Cámara de Diputados pero que fue desactivada ya que aceptaron integrarse a mesas de trabajo con la secretarías de Gobierno y de Movilidad capitalinas. Se trata de una organización distinta al Movimiento Nacional de Taxistas, que hace dos semanas desquició a la Ciudad de México y tiene una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación.

El dirigente taxista fue cuestionado sobre si había corrupción antes del cambio de gobierno capitalino, antes de la llegada de Claudia Sheinbaum. Su respuesta fue afirmativa.

-¿Registraron corrupción antes del cambio de gobierno?

-Claro que sí, habían muchas dádivas que se proporcionaban en diferentes cosas, pero es un asunto en el que todo mundo era responsable, no nada más los gestores, no nada más los taxistas, todo mundo era responsable en esas cuestiones. Estamos dispuestos al cambio, agradecemos y saludamos ese cambio.

El dirigente explicó que entre las demandas que tienen en las mesas de trabajo es que se reabra un módulo de la Semovi que fue cerrado por la dependencia luego de 20 años de operar y desde ahí comenzar a tramitar que los taxistas el asunto de seguridad social, clínica, hospital, guarderías, aquello con lo que el taxista no cuenta.

También tener reglas más parejas entre todas las formas de movilidad, en especial con los taxistas de aplicación.

MJP