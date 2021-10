Todo lo que debes saber sobre la FIL del Zócalo

A partir de este viernes y hasta el domingo 17 de octubre, la Feria Internacional del Libro se instalará en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, de 8 de la mañana a 9 de la noche.

En esta ocasión, a diferencia del año pasado, habrá tres modalidades para el desarrollo del evento: el 80% de las actividades serán presenciales, otras serán de manera híbrida y algunas más totalmente virtuales, detalló la directora de la FIL Zócalo XXI, Paloma Sáiz Tejero.

En la presentación de la XXI @FILZocalo, la Secretaria de @CulturaCiudadMx, Vannesa Bohórquez, anunció el regreso de esta Feria ?? Literaria a la "plaza más importante del país, la casa de todas y de todos.". #CáeleALaFILZócalo pic.twitter.com/rbUz4VmYXn — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 6, 2021

A la Feria asistirán 340 casas editoriales, se realizarán 200 eventos entre presentaciones de libros, charlas, debates, homenajes y conciertos.

Este año la FIL rendirá cuatro homenajes a escritores que perdieron la vida este año, entre ellos el monero Antonio Helguera, quien murió por un infarto a los 55 años; los otros autores a homenajear serán Francisco Haghenbeck, Enrique González Rojo, Jacinto Barrera Bassols.

Además repartirán 9 mil ejemplares gratuitos de los libros que Helguera, Haghenbeck, González Rojo y Barrera Bassols escribieron en vida.

Croquis del evento

La fiesta contará con la presencia de los escritores clásicos mexicanos Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Rosa Beltrán, Lorenzo Meyer, Fabrizio Mejía Madrid, Juan Villoro, Óscar de la Borbolla, Benito Taibo II y más.

Mientras que algunos de los invitados internacionales que se tenían contemplados no asistirán debido a las restricciones sanitarias a causa de la covid-19, sin embargo entre todos resalta Eric Manheimer de Estados Unidos, escritor de la serie televisiva New Amsterdam.

"Desafortunadamente por la pandemia no hemos podido tener una representación más grande de escritores y participantes extranjeros, no solamente porque no quisieran viajar, la mayor parte es porque en sus países las medidas sanitarias al volver se les hacían imposibles, porque tenían que estar 15 o 20 días otra vez en cuarentena"

Para quienes no puedan asistir, todo el evento será transmitido a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura capitalina; en Facebook como Cultura Ciudad de México; en Twitter y YouTube como @CulturaCiudadMx y en Facebook, Twitter y YouTube como Brigada para Leer en Libertad; el canal Capital 21 también lo transmitirá.

Aquí te dejamos el programa del evento.

