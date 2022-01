Todo listo para estrenar el "poncha llantas" a quien no pague caseta en Ecatepec

Ecatepec.- Desde mañana martes el sistema de poncha llantas entrará en funcionamiento en el Circuito Exterior Mexiquense para frenar la evasión de peaje que cometen automovilistas.

El mecanismo se implementó desde la semana pasada en la caseta de cobro T2 - CONMEX, ubicada a la altura del kilómetro 39+000, en las inmediaciones de la comunidad de Las Américas.

Sin embargo, los operadores de la vía aclararon que será hasta este martes 18 de enero cuando el sistema se activará para ponchar los neumáticos de quien decida no pagar la cuota establecida.

"Pues siempre hay que pagar, se me hace muy cara, pero ya mañana dijeron que va a funcionar y pues hay que ver si conviene o no usarla para los que se la vuelan", explicó Fernando, un automovilista particular.

Para ello, colocaron avisos a un costado de los carriles previo a la llegada de la cabina de cobro con el fin de informar a los usuarios sobre el nuevo mecanismo y las sanciones en caso de evadir el peaje.

De acuerdo con el Circuito Exterior Mexiquense, el sistema se activará de manera automática en caso de que los vehículos empujen la pluma y traten de pasar la caseta de forma irregular.

Pese a ello, algunos operadores de transporte público que utilizan la vía para dirigirse al municipio de Nezahualcóyotl reconocieron que analizarán los costos de peaje en caso de que las ganancias se reduzcan.

"Pasamos cuatro o cinco veces al día. Si nos cobran de a 62 pesos, imagínate cuánto va a ser. Uno si lo hacía pero porque todo está bajo. No hay pasaje. Ahora va a salir más caro que antes y no conviene", reconoció Héctor, un conductor de transporte público.

Por el momento, la caseta T2 CONMEX será la única en donde entre en funcionamiento este sistema por el incremento de vehículos que evitan pagar las cuotas establecidas de la siguiente manera.

-motos de 31 pesos

-autos 62 pesos

-autobús 123

-camión de 2-4 ejes 123 pesos

-camión de 5-6 ejes 162

-camión 7 o más ejes 222 pesos.





(SAB)