"Todo chikito, todo panzón": conoce a Pancho, la nueva mascota de CCH Naucalpan

Naucalpan, Méx.- El 20 de abril anterior en medio de un clima de tensión entre profesores y alumnos, por el conflicto generado en la tiendita de enfrente del acceso principal, llegó al plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades "pancho", un perro criollo color amarillo de unos 3 meses de edad, el cual se ha ganado el cariño de la comunidad universitaria.

De acuerdo con Ruth Ledesma, el cachorro cuya raza es indefinida llegó al interior del CCH Naucalpan, lo llamaron desde entonces "pancho", y de manera inmediata se ganó el cariño de todos quienes lo alimentan y cuidan.

Ruth, empleada del colegio, escribió al respecto "Todo chikito, todo panzón...Él es Pancho, llegó al plantel y es un amor con patas, aquí no le falta cariño de todos, pero es un bebé que necesita un hogar".

(Foto del cachorro en el plantel: Especial)

Añadió la universitaria que si alguien conocía de alguna familia comprometida que quisiera un amigo para darle mucho amor, "lo tenemos en la Secretaría de Atención a la Comunidad, Edif, G y C planta baja. Se aceptan también voluntarios para paseos y juegos, ah! también de croquetas".

Sin embargo los alumnos externaron ya su oposición a que "pancho" sea dado en adopción, "dirían que se oponen a todo, pero en esta ocasión la justificación es que los quieren como mascota del plantel", a decir del trabajador general José Albero, quien asegura que los estudiantes se organizan no sólo para darle de comer sino que para pasearlo, cuidarlo y atenderlo, le limpian las heces fecales".

(Foto del cachorro en el plantel: Especial)

Otros jóvenes promueven ahora la compra de una casita, como se observa un pequeño cartel en con el siguiente texto: "Q onda bandita cch'era: Me gustaría que hiciéramos una colecta para comprarle una cositas a nuestro Pancho (croquetas, sobres y una casa, porque su caja quedó mojada por la lluvia). También estaría bien donar para poder vacunarlo (es opcional), si quieren apoyar o nel). Recuerden que es de todos y entre todos lo cuidamos".

El can de unos 3 meses de edad, ha sido incluso fuente de inspiración para estudiantes como "Migo Laborree" que le escribió un pensamiento: "Si pancho piensa, yo pienso. Si pancho habla, estoy atento. Si pancho falla, no juzgo. Si el mundo está contra pancho, yo estoy contra el mundo. Si pancho tiene 100 fans, yo soy uno de ellos. Si pancho tiene un fan, soy yo. Si pancho no tiene fans, es porque estoy muerto".

De acuerdo con los trabajadores del CCH Naucalpan, en el plantel también hay otra mascota, se trata de un gato gris, al que igualmente todos alimentan y cuidan y se llama "lenguas".

