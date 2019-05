¡Tláloc nos escuchó! Llega la lluvia y capitalinos celebran

REDACCIÓN 15/05/2019 07:26 p.m.

Tras varios días de contingencia y altas temperaturas en la Ciudad de México, se cumplió con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil y la tarde de este miércoles llueve por lo que capitalinos agradecen a Tláloc, dios de la lluvia.

De acuerdo con el C5 capitalino, se ha presentado lluvia moderada en Iztacalco, Tlalpan, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez; mientras que hubo lluvia fuerte con granizo en Coyoacán.

?? Se registra #Lluvia ligera en gran parte de la #CDMX. Moderada en las alcaldías: Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. #C5 ?? pic.twitter.com/pLUpxDJFev — C5 CDMX (@C5_CDMX) 16 de mayo de 2019

?????? Se registran lluvia en distintos puntos de la ciudad. Estamos pendientes de sus reportes. #BrigadasSACMEX

Teléfono: 56543210

Correo: atnsacmex@gmail.com

Facebook: @SistemaDeAguasCDMX pic.twitter.com/ZZ2BcGWEXq — Sistema de Aguas de la Ciudad de México (@SacmexCDMX) 16 de mayo de 2019

Así fue como los capitalinos recibieron con agrado en redes sociales la llegada de las lluvias a la Ciudad de México:

?Comienza a presentarse lluvia esta tarde en el Valle de México #CDMX reportándose en alcaldías de la zona oriente, condición que puede prevalecer esta noche, intensificándose mañana jueves.



¡Conduzcan con precaución! pic.twitter.com/f34qJ6uzzy — SkyAlert Storm (@SkyAlertStorm) 15 de mayo de 2019

¡¡LLUVIA tenemos LLUVIA en la #CDMX!! Bendita ciudad de la esperanza ?? pic.twitter.com/bQNjoV2qya — Diana Sierra (@Diana5ierra) 16 de mayo de 2019

Comienza la temporada de lluvias

Mantente informado. Recuerda que #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Eo3yfldXQY — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 15, 2019

Este 15 de mayo comienza oficialmente la temporada de lluvias en la Ciudad de México, por lo que se prevé que en los próximos días comiencen las precipitaciones.

Tras varios días con mala calidad del aire, este martes la Comisión Ambiental de la Megalópolis decretó contingencia ambiental por Ozono y partículas PM2.5, pos lo que se implementó el doble Hoy No Circula y una serie de medidas para proteger la salud de los capitalinos.

