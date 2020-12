"Tiro a la cabeza", acusan restauranteros por nuevos horarios en Edomex

TOLUCA.-Con el cierre a las 17:00 horas de 70 mil restaurantes que hay en el Estado de México para evitar más contagios y hospitalizaciones por covid-19, se le dará "un tiro a la cabeza" al sector restaurantero mexiquense que aporta anualmente 55 mil millones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB), sostuvo Mauricio Massud Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) del Estado de México.

"Ni siquiera puedes sacar el turno de comida, en promedio la gente llega a las tres, tres y media de la tarde al restaurante y los están sacando a las cinco, el gobierno tiene el temor de que en diciembre los restaurantes iban a estar llenos o abarrotados, no es así, este diciembre es atípico, este diciembre prácticamente ha sido igual de lento que noviembre, donde no hay eventos de gobierno, de las empresas, entonces, es un diciembre en el que no vamos a estar llenos, pero si nos cortan aparte el tema del turno a las cinco de la tarde, nos están dando prácticamente un tiro a la cabeza, así te lo diría, con todas sus palabras", manifestó el empresario.

Massud Martínez sostuvo que por la pandemia se han perdido hasta 10 mil unidades económicas, "se han perdido 50 mil empleos directos de los 340 mil que teníamos antes de la pandemia, entonces, un re cierre o una operación así a las cinco (de la tarde), prácticamente nos esta llevando a que otro número igual pueda llegarse a perder de aquí a enero, son números bien complicados".

Llamó al gobierno estatal a que reconsidere el cierre de sus negocios y que pase de las 17:00 horas a las 20:00 o 21:00 horas, pues esta extensión de horario les ayudaría a costear gastos como es el pago de energía eléctrica, renta y agua potable, por ejemplo.

"Pagar nómina, pagar proveedores, no es para que ganemos dinero los empresarios, no nos cuadran las cuentas, estamos por debajo del punto de equilibrio, seguimos perdiendo dinero y con esta nueva medida olvídalo, va a ser letal para el sector, ¿hay condiciones para pagar el aguinaldos?, no las hay, no las hay, definitivamente no las hay", sentenció el presidente de Canirac.

Sostuvo que el sector restaurantero en el Estado de México, no es el responsable del elevado número de contagios que se tengan por covid-19, pues los mismos empresarios presentaron hace meses al gobierno mexiquense el protocolo denominado "Mesa Segura", el cual la mayoría de los restauranteros han respetado, "consideramos que nosotros no somos el principal problema de contagio y un cierre a las cinco de la tarde para nosotros será un cierre de cortinas. Cada sector es diferente, o se puede medir con la misma vara".

La mañana de este viernes, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, anunció una serie de medidas que entran en vigor el lunes venidero, a fin de disminuir el número de contagios y hospitalizaciones derivadas de la pandemia, entre éstas restricciones es que los restaurantes tendrán que cerrar a las 17:00 horas.





(Sharira Abundez)