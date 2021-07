Tiran animales muertos y desechos en canal de Chalco; vecinos temen inundarse

VALLE DE CHALCO.- Con documentos en bolsas de plástico, medicamentos a la mano y algunos muebles prácticamente en el patio, es como se ha preparado la familia de la señora Concepción, en el municipio de Valle de Chalco, ante el aumento de las lluvias en el Valle de México.

Y es que desde hace 25 años vivir junto al canal Acapol, principal punto de desagüe para los municipios de la zona de los volcanes, en la región oriente del Estado de México, se ha convertido en un desafío cada temporada de lluvias.

Canal Acapol en Valle de Chalco / Fotografía: Manuel López

"Vivir a lado del canal es un poquito preocupante por el temor a que se desborde más que nada por la basura que genera la gente", dice.

"Tenemos papeles en bolsas de plástico preparados para cualquier cosa, también con el botiquín para saber en dónde está el medicamento y luego luego subir las cosas".

Aunque nunca ha sufrido una inundación por el agua del canal, hace un mese sí padeció los estragos de las lluvias que se acumularon frente a su vivienda ubicada en la avenida Acapol, y que le dejó daños materiales.

Las lluvias de hace un mes provocaron la pérdida de algunos muebles que tenía en el patio / Fotografía: Manuel López

"Afortunadamente nunca nos hemos inundado con el agua negra del río como los vecinos de otras colonias, pero hace un mes lo que nos pegó fue la lluvia que no se fue en las coladeras y se metió a la casa".

"Perdí algunas cosas que tenía en el patio porque desafortunadamente nosotros no tenemos un segundo nivel, lo que hacemos es poner los muebles arriba de tabiques o de plano subirlos al techo y taparlos con plástico", explica.

DEJAN HASTA ANIMALES MUERTOS EN CANAL ACAPOL

Como ella, cientos de vecinos de colonias colindantes al caudal tienen que padecer el mal olor y el constante temor a inundaciones, además de superar la concentración de moscas por la basura que abandonan comerciales y peatones de manera clandestina.

"Sacan de todo más que nada sillones, estufas, la gente vine a tirar de todo perros muertos y hasta puercos"

De manera histórica, las autoridades locales han detectado como puntos vulnerables de inundación a las colonias San Miguel Xico, María Isabel y Las Américas, en Valle de Chalco.

Desechos materiales y animales son desechados en el canal / Fotografía: Manuel López

Y a pesar de que realizan tareas de limpieza, en años recientes han detectado el aumento de la presencia de desechos domésticos como plástico y boletas, hasta llantas de carro, muebles y animales.

"Ojalá desazolvaran un poquito más seguido porque tenía como dos o tres años que no venían, pero sí vino la máquina hace dos meses y desazolvaron pero hay mucho lirio y no permite que fluya el agua y aparte no bombean seguido", comentó.

Actualmente los niveles en el caudal registran un 85 por ciento respecto a su máxima capacidad debido al incremento de maleza, basura y la falta de bombeo de las presas que han provocado "tapones", a lo largo del río.

