Tips para no estresarte por el regreso al Home Office

En este regreso a las actividades durante la pandemia por covid-19 y los contagios derivados por la variante ómicron, el estrés por el trabajo es un factor que se presenta en las personas, por lo cual, te compartimos algunas estrategias para afrontar esta situación en el comienzo de 2022 en el ámbito laboral.

La plataforma de idiomas Babbel recomienda que los empleados notifiquen sus horas de trabajo para que todos sepan cuándo están disponibles, que se establezcan rangos de horarios para las reuniones mientras que se determine el tiempo para el trabajo enfocado ininterrumpido o para los descansos, evitar malentendidos o sebrecarga de trabajo y fomentar un ejercicio laboral óptimo.

Además, recordó que trabajar desde casa no significa reaccionar inmediatamente a cada mensaje que se recibe y agregó las siguientes recomendaciones

SI ERES EMPLEADO:

- Pide aclaraciones sobre metas y expectativas: hablar con tu superior puede ayudar a que se aclaren los objetivos, en algunos casos, juntos pueden descubrir estrategias para lograrlos.

- Aprende a manejar las críticas: si la retroalimentación no es clara, no tengas miedo a hacer preguntas para comprender mejor. Trata de no tomarlo como algo personal, recuerda que los errores pueden ocurrirle a todos. Recuerda evitar excusas y actitud defensiva, puedes proponer ideas para mejorar.

- Planifica y prioriza: establece plazos para realizar tus actividades y valora la importancia de cada una de ellas en función de los objetivos a alcanzar, puedes incluso elaborar una lista de pendientes.

- Toma un tiempo para desconectarte: si trabajas desde casa, la línea entre el trabajo y la vida privada es cada vez más estrecha, por lo cual, es importante que después de tu jornada te desconectes y te relajes. En este sentido, no revises correos electrónicos o mensajes en el teléfono móvil y no olvides utilizar tus vacaciones.

SI ERES JEFE:

- No te dejes atrapar por el perfeccionismo: hacer todo a la perfección a menudo, es poco realista, en especial si es un trabajo dinámico y agitado. Tomate un tiempo para felicitar por los resultados, es un truco para evitar la trampa del perfeccionismo.

- Establece relaciones de confianza y estima con tu equipo: implementa estrategias para generar un ambiente de trabajo de respeto y confianza. Ten en cuenta que no existe una forma universal de comunicarse con los empleados para alentarlos, ten en cuenta las distintas personalidades del equipo.

- No temas delegar actividades: delegar también significa confiar en el equipo y se crea un ambiente positivo, en el cual, los empleados se sienten valorados y satisfechos.

- Promueve el equilibrio entre la vida laboral y personal: crear una cultura y ética laboral que apoye la vida fuera del trabajo y dar ejemplo es uno

de los factores más importantes que reduce el estrés dentro del equipo y para los propios jefes.

