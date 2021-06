¿Tercera ola covid en CDMX? Sheinbaum calcula "menor impacto"

En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum sostuvo que en caso de presentarse una tercera ola de la covid-19 en la capital del país, no tendría el mismo impacto de las olas anteriores debido a que el 50% de la población adulta ya tiene al menos la primera dosis.

"Por lo menos no en la magnitud que tuvimos previamente, eso es lo que se esperaría", declaró la mandataria.

En tanto, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano coincidió con Sheinbaum Pardo y resaltó que los términos de vacunación han modificado las condiciones de la emergencia sanitaria para bien, además de que tanto la población como el personal médico han adquirido aprendizajes de la enfermedad.

"Ya sabemos que al tener algún síntoma, de inmediato descartamos o ratificamos si se trata de covid-19; y eso en todos los Quioscos y los Centros de Salud y las unidades de las otras instituciones –del IMSS, el ISSSTE– lo que se despliega es una atención personalizada, un seguimiento, y esto también nos permite una atención hospitalaria oportuna; tenemos también ya algunos tratamientos estandarizados, y todo el aprendizaje en los grupos médicos, en los Centros de Salud, es algo muy importante que ya está consolidado por haber enfrentado la pandemia ya durante más de un año y pico" informó López Arellano.

Asimismo manifestó que las condiciones son mejores para reactivar ciertas actividades con todas las medidas sanitarias y control de aforos. Por su parte, la jefa de Gobierno dijo que la ciudad debe seguir con su camino hacia la reactivación económica porque es fundamental, no obstante reiteró que no se debe bajar la guardia y debe continuar la aplicación de protocolos de seguridad, como sana distancia, cubrebocas, lavado de manos, gel antibacterial, etc.

Al día de hoy, hemos aplicado más de 5 millones de vacunas en la Ciudad:



Llevamos 3,479,023 adultos con al menos una dosis y 1,862,606 con esquema completo.



Al final de la semana, el 52 % habrá recibido al menos 1ª dosis y para el 2 de julio el 32 % tendrá el esquema completo. pic.twitter.com/1QllSchAAc — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 22, 2021

De haber un repunte, Sheinbaum Pardo advierte que lo que haría falta para frenar la cadena de contagios es acelerar el Programa de Vacunación para que no afecte en términos de hospitalizaciones y de casos graves que resulten en probables defunciones, "que es lo que nadie quiere", enfatizó.

CUÁL ES EL AVANCE DE LA COVID-19 EN CDMX

De acuerdo con el último reporte del Gobierno capitalino, continúa el aumento de hospitalizaciones por covid-19 en la Ciudad de México, pues de los 597 pacientes hospitalizados el fin de semana del 13 de junio, pasaron a 638 esta semana, de los cuales 242 están intubados.

Hay 323 nuevos casos y 6 nuevas defunciones que en total suman 673 mil 666 casos y 44 mil 191 defunciones, por lo que tras dos semanas en semáforo epidemiológico en verde, la capital regresó a amarillo.

El viernes 18 de junio, Claudia Sheinbaum dio un paso atrás a su decisión de que la Ciudad de México continuara en semáforo verde para esta semana debido a que se encuentra en 9 puntos de la curva epidemiológica, es decir, uno más del requerido para estar en verde.

En la última notificación del @GobiernoMX, el Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México se encuentra en 9 puntos. Un punto arriba de los 8 necesarios para estar en verde. Por este incremento de un punto, la Ciudad pasa a partir del lunes a semáforo amarillo.



HILO (1/3) — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 19, 2021

Por ello la funcionaria anunció que se regresaría a semáforo amarillo y que la estrategia "Reactivar sin arriesgar" seguiría su curso debido a que las hospitalizaciones y defunciones están en un mínimo histórico.

"El incremento de un punto en el semáforo epidemiológico no requiere un cierre de actividades. Hoy, lo más importante seguirá siendo cuidarnos y cuidar a los demás", anunció en Twitter.

??? #Boletín_SEP

Debido al retorno al semáforo amarillo, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informa la suspensión de actividades presenciales en las escuelas de #EducaciónBásica, Normal y Actualización del Magisterio de la capital.https://t.co/YO6TXNER19 — SEP México (@SEP_mx) June 21, 2021

Por lo anterior y debido a los ocho casos de covid-19 tras el regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública dijo que a partir del 21 de junio las actividades escolares presenciales quedarían suspendidas.

