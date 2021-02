TEPJF revoca decisión del IECM; partido mancerista podría registrarse

Luego de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) negara el registro a SOMOS como partido político capitalino de la asociación "Enrédate", vinculada con el exsubsecretario Miguel Ángel Vázquez de la administración de Miguel Ángel Mancera, el Tribunal Electoral revocó esta decisión por lo que el partido podría conseguir su registro todavía.

El hecho tuvo a lugar luego de que la negativa tuviera dos votos a favor y uno en contra. Esta decisión fue en conjunto con los magistrados de la Sala Regional de la Ciudad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A principios de septiembre, el Consejo General del IECM votó en contra de otorgar a “Enrédate” su registro como partido político bajo el nombre “SOMOS” porque se encontraron anomalías en su financiamiento pues no pudo comprobar aportaciones.

La consejera electoral Carolina del Ángel Cruz explicó que Enrédate incurrió en la irregularidad de recibir aportaciones de personas no identificadas, “violentando criterios y con ello principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas”.

Así se resolvieron los asuntos analizados en la sesión pública no presencial de hoy, celebrada a las 12:00 hrs por el Pleno de la #SRCDMX. pic.twitter.com/2as0FIY6gR — Sala Ciudad de México (@TEPJF_SRCDMX) September 24, 2020

LEER MÁS: SE INVESTIGA A EXFUNCIONARIOS DE MANCERA POR RED DE ESPIONAJE: FGJ

El proyecto fue presentado por el magistrado presidente Héctor Romero Bolaños que establece que a la organización “Enrédate” no se le garantizó el debido proceso y sobre todo derecho de audiencia, para notificarle que el tema del financiamiento pudiera constituir una infracción para negarle el registro y en su caso poder aclararlo.

Además con ello se revoca la determinación y el IECM deberá reponer el proceso, explicaron en el magistrado.

El rechazo de registro se debe a que la organización está ligada a Miguel Ángel Vásquez, el ex subsecretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, cuando fue encabezado por Miguel Ángel Mancera.

Vásquez, quien preside el partido, fue detenido en diciembre pasado y actualmente enfrenta un proceso por desvío de recursos

Al respecto, los representantes de “Enrédate” acudieron a la Sala Regional del TEPJF para impugnar la decisión del IECM.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE SOMOS?

SOMOS de la asociación "Enrédate" es dirigida Miguel Ángel Vásquez, quien fuera colaborador de Miguel Ángel Mancera.

Entre los actos que tuvieron que realizar es una asamblea en por lo menos dos terceras partes de los Distritos Electorales Locales o de las Demarcaciones Territoriales en que se divide la Ciudad de México, además de una asamblea local constitutiva.

QUIÉN ES MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ



Vázquez fue uno de los funcionarios más poderosos durante la administración de Miguel Ángel Mancera, que incluso por éste, la Subsecretaría de Administración y Finanzas, perteneciente precisamente a la Secretaría de Finanzas fue creada.

En diciembre de 2019, Vázquez fue detenido luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra por la probable responsabilidad en la comisión de delito cometido como servidor público.

Éste fue señalado por Morena sobre tráfico de influencias durante las elecciones de 2018, además de acumular otros por su papel discrecional en el manejo de las finanzas capitalinas.

Asimismo, La Silla Rota publicó que el exfuncionario fue “un dolor de cabeza” para el equipo de transición de Claudia Sheinbaum, por perder los datos sobre la nómina, y no los entregó; y de acuerdo con fuentes cercanas a Sheinbaum, la causa de la pérdida de información es que durante su administración el número de “aviadores” creció.

Con la llegada de Sheinbaum, parte del equipo de Vásquez comenzó a caer: primero fue Berenice G, ex subsecretaria de Planeación Financiera y quien sustituyó a Vásquez en el cargo, luego de que se convirtió en jefe de gabinete de José Ramón Amieva cuando éste sustituyó a Mancera, quien dejó el puesto para irse en pos de una candidatura al Senado. La ex funcionaria fue detenida en julio de 2019, por presuntamente desviar 190 millones de pesos a una empresa que no era proveedora de la Secretaría de Finanzas.

Otro detenido fue el subsecretario de Egresos; Hedilberto C, por presunto desvío de recursos. A ello se suma que la propia exsecretaria de Finanzas Julieta González Méndez, quien formaba parte del primer círculo de Vásquez, es investigada por presunto desvío de recursos del fideicomiso 7579-2 para la reconstrucción, creado en junio de 2018.

En 2019, el impulsor de SOMOS fue visto visitando el Senado, donde trabaja su ex jefe, el ahora senador Miguel Ángel Mancera. Vásquez.

Desde SOMOS, Vázquez tendría las puertas abiertas para cumplir su sueño de ser diputado, pero antes deberá librar la orden de aprehensión que pesa contra él.

Se trata de uno de los hombres más importantes durante la administración de Miguel Ángel Mancera, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Miguel Ángel comenzó sus andares en la política dentro del PRD en los dosmiles¸ haciendo proselitismo a favor del azteca.

Vásquez Reyes también fue parte de la distribución de la famosa “Leche Betty”, leche de bajo costo repartida por el PRD pero, según un informe de la Secretaría de Salud, con abundante presencia de “bacterias coliformes”, mismas que se encuentran en el excremento.

(Ameyaltzin Salazar)