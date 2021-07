Teotihuacán debe 27 mdp por evasión fiscal; 500 trabajadores se quedan sin pago

TEOTIHUACÁN.- El Ayuntamiento de Teotihuacán enfrenta un adeudo fiscal por más de 27 millones de pesos, lo que ha paralizado prácticamente todas las actividades de gobierno.

De acuerdo con el alcalde Jaime Heredia Ángeles, el SAT les notificó una falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018, por un monto total de 27 millones 520 mil pesos.

Por ello, el organismo tributario les suspendió la emisión de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), lo que ha impedido que autoridades puedan realizar el pago de nómina a sus 500 trabajadores.

Además, no han podido realizar el pago para la dispersión de gasolina a las unidades de emergencia y patrullaje municipales, así como el cobro de varios servicios, por la falta del sello digital.

"No puedo pagar nómina, no puedo pagar combustible, no puedo hacer nada y tengo que estar haciendo convenios ahorita con la gente que le debo", reconoció el edil.

"La restricción temporal de la emisión del sello digital por internet está provocando el paro total de la administración", advirtió.

NO DECLARARON RETENCIÓN DE IMPUESTOS

De acuerdo con el oficio del SAT enviado al Ayuntamiento con folio 3291920, cuya copia tiene en su poder La Silla Rota, el municipio de Teotihuacán emitió varias facturas electrónicas desde 2015 por concepto de retenciones de IVA a los trabajadores que declaró en ceros al organismo tributario.

En el documento se detallan diferencias en las retenciones declaradas en ese periodo contra los importes de retención del ISR contenidos en los recibos de nómina que expidió el municipio por concepto de sueldos y salarios.

Tras el análisis, se detectó que los comprobantes fiscales digitales por conceptos de nóminas emitidos a los trabajadores no concuerdan con el impuesto retenido que manifestó en la declaración que realizó el gobierno municipal del período 2015-2018.

Las irregularidades fueron detectadas durante la gestión del priísta Arturo Cantú Nieves (2016-2018) y en el último año de gobierno perredista de René Monterrubio (2013-2015).

ALCALDE NOTIFICA EVASIÓN FISCAL A DIPUTADOS

Ante la urgencia de encontrar alguna solución, el presidente municipal acudió a la cámara de diputados en Toluca para informar sobre el presunto delito fiscal que cometieron las administraciones anteriores.

"Sí me preocupa, por eso fui a la Cámara de Diputados para darles conocimiento", reconoció.

El oficio fue recibido el pasado 23 junio y aunque en un principio el organismo tributario estableció 10 días hábiles para dar solución, las autoridades pidieron una extensión del plazo.

Jaime Heredia Ángeles / Fotografía: Manuel López

"Nos notificaron que tenemos que pagar en un término de 40 días hábiles el adeudo, pero nosotros como Ayuntamiento no tenemos la capacidad para hacerlo", dijo el edil.

Según las autoridades, de manera anual en las arcas del municipio de Teotihuacán se reciben apenas dos millones de pesos como recursos propios por diferentes pagos de servicios que presta el gobierno, cifra muy por debajo al adeudo tributario.

SOLUCIÓN PROVISIONAL

De manera provisional, las autoridades pretenden establecer acuerdos con los trabajadores para cumplir con la obligación del pago de su nómina este 15 de julio y no afecte la operatividad en las áreas de gobierno.

"Vamos a pagar sin sellos, vamos a entregar recibos con el compromiso que cuando se reanude esto podamos realizar los sellos digitales", comentó.

En cuanto a la dispersión de gasolina para patrullas, moto patrullas, ambulancias y cuerpos de bomberos, el Ayuntamiento prevé realizar convenios con las despachadoras de combustible para aplazar los pagos.

"Hablé con las empresas que me apoyan en ese tema y estoy en la mejor disposición de apoyar a la administración porque ellos saben que no es cuestión de un servidor"

"También quiero destacar que esta administración 2019-2021 cumplido con el pago del ISR de todos los trabajadores, sin embargo, estamos imposibilitados para cumplir con la responsabilidad de pagar a los trabajadores y el cobro de impuestos a la ciudadanía", dijo.

PIDEN DIÁLOGO CON SAT

Para este viernes, las autoridades locales contemplan una mesa de trabajo ante el SAT para solicitar la reactivación de la emisión del sello digital que permita la reactivación operativa del gobierno.

"Tenemos una reunión con el SAT y se está integrado un expediente para presentar una denuncia por fraude fiscal ante las autoridades correspondientes y que se finque responsables a quien corresponda"

"Se tiene que hacer una investigación para saber en dónde quedó ese recurso, si lo metieron en obra o dónde quedó, porque es un recurso que ya se fue timbrado, ya se lo descontaron al personal y no sabemos porqué no pagaron", concluyó.

