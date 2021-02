''Tenía contrato vigente, mis rentas al día'', desalojan a periodista de su departamento en el Centro Histórico

Quien me desalojó fue Banca Mifel con Público Coworking y empresas que no dan la cara. Renta pagadas, contrato vigente, amparos para frenar juicios chuecos: este fue un ataque contra mí, por visibilizar el tema.



CDMX si no te matan, te lanzan a la calle.



Mi última foto en casa. pic.twitter.com/jBjourLAEH