"Tenía 15 días reportando a autoridades": afectada por deslave en Tlalnepantla

Eustacia Ángeles, habitante en el cerro del Chiquihuite aseguró que 15 días antes de registrado el deslave que afectó al municipio de Tlalnepantla, Estado de México, reportó a las autoridades sobre la caída de piedras en la ahora llamada "zona cero" del derrumbe.

"Lo único que me dijo Protección Civil fue que me esperara, me dijeron: ´no podemos hacer nada, si se cae otra piedra nos vuelve a llamar´", dijo la mujer en entrevista para Denise Maerker en Radio Fórmula.

Eustacia no estaba en su casa al momento del derrumbe porque se encontraba en su trabajo, sin embargo perdió su casa y se encuentra en el refugio instalado para los afectados del cerro del Chiquihuite.

"Viví ahí 29 años, ahí nacieron tres de mis cuatro hijos", agregó la mujer. "Gran parte de la vida de mis hijos estaba ahí", dijo en referencia a su casa, la cual quedó bajo los escombros.

"Si me hubieran avisado yo si me hubiera ido a vivir a otro lugar", dijo Eustacia, al asegurar que ni ella ni sus vecinos recibieron ningún tipo de advertencia o notificación sobre el riesgo de deslave.

"Ojalá que las autoridades o el gobierno me ayude, que me diga a dónde, no tengo a donde ir", expuso la afectada.

Este miércoles es velado el cuerpo de Mia, menor de 3 años de edad que fue localizada ayer por la tarde entre los escombros del deslave del Cerro del Chiquihuite. Su hermano, de 5 años y su madre, de 22, aún siguen desaparecidos.











