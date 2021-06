"Tenemos tres días sin una gota", vecinos de Chimalhuacán sufren falta de agua

CHIMALHUACÁN.- Más de 50 viviendas en el barrio San Agustín Atlapulco se han quedado sin agua potable para sus actividades de higiene y sin poder cumplir con las recomendaciones sanitarias frente a la covid-19.

Los domicilios afectados se localizan principalmente en calles como Mirador, Francisco I. Madero, Roble, Única y Jilgueros donde hace más de tres días no les cae ni una gota para bañarse, lavar trastes o limpiar sus hogares.

En estos puntos, familias enteras han tenido que comprar pipas a particulares de forma colectiva con costos de hasta 900 pesos por camión que reparten en varias cisternas de la colonia para aminorar la falta de servicio.

Algunas familias han acudido al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) muncipal para saber el motivo de la falta del agua, pero no han sido atendidos.



Con pozos llenos, familias de Chimalhuacán reclaman por desabasto en sus viviendas / Fotografía: Manuel López



SIN AGUA PARA LA TIENDA

Gabriel García Sánchez es uno de los afectados. En la pequeña tienda que despacha en su vivienda localizada sobre la calle Ciprés los estragos por la falta de agua comienzan a notarse.



Hace dos días que no limpia el piso, sus mostradores guardan pequeños rastros de polvo y su cisterna apenas tiene agua porque poco a poco se ha ido vaciando por la falta del líquido en su red doméstica.

"Agarro de la cisterna, pero ya la tengo a la mitad porque de ayer y hoy ya no tenemos agua y esperamos a que caiga porque dos o tres días, sábado o viernes, a lo mejor ya no tengo agua", explicó.

Aunque cada año acude a pagar de manera puntual el servicio, recientemente las autoridades municipales le exigieron el pago correspondiente a dos tomas de agua bajo el argumento de que su local recibe el suministro de manera independiente a la de su vivienda.



"Me hicieron pagar como si fuera otra toma de agua aquí en mi negocio y no lo veo justo que yo esté pagando otra agua cuando no tengo si quiera la de la casa porque me están cobrando un suministro que no ocupo aquí en la casa", lamentó.



El pago puntual del servicio en su tienda no impidió que detuvieran el suministro de agua en el negocio de Don Gabriel / Fotografía: Manuel López



POZOS LLENOS, PERO SIN DISPERSIÓN EN VIVIENDAS

Tras la escasez en el servicio, Juan Hernández, habitante de la calle Única, ha acudido a los pozos de la comunidad -tanque palomas 2 y 1- que abastecen las vivienda afectadas, pero los administradores le informaron que se encuentran llenos y hasta el momento no ha recibido reporte de desabasto.

#Metrópoli | Hace tres días que estas colonias de Chimalhuacán no reciben ni una gota de agua; los vecinos han tenido que pagar 900 pesos por cada pipa que ha abastecido sus negocios y viviendas. #ep https://t.co/bP0JQQRNzl pic.twitter.com/0sglaxQFqJ — La Silla Rota (@lasillarota) June 23, 2021

Contrario a la realidad que padecen los habitantes de este municipio, los trabajadores reconocieron que el personal del ODAPAS en ocasiones no realiza la supervisión de las líneas de conducción al considerar que funcionan de manera correcta, pese a la falta de agua en viviendas y los llamados de vecinos.



Además, le informó que los contenedores de la zona no han registrado falta de agua, por lo que no debería de haber falta de agua en el barrio San Agustín Atlapulco, como en realidad ocurren desde hace más de tres días.



Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre el motivo de la falta de suministro a pobladores, quienes amagaron con realizar una protesta en los próximos días si el servicio no se reanuda ante la falta de dinero para continuar con la compra de pipas a particulares.



