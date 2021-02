Tenemos casi tres meses sin cobrar: profesores de UAM

A 85 días de la huelga más larga en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), los estudiantes ya están desesperados por no tener clases, los profesores llevan casi tres meses sin cobrar, las investigaciones están detenidas y las perdidas monetarias ascienden los 20 millones de pesos.

Para Luis Antonio Aceves, profesor de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-Azcapotzalco, el paro laboral impulsado por el Sindicato Independiente de Trabajadores (SITUAM) es una situación insostenible, que perjudica a toda una comunidad, pero de manera personal, ya afecta a sus bolsillos.

“Yo soy de los profesores que ganan menos. Soy asistente C. No tengo derecho a becas. Hay que pagar renta, servicios, comida, todo. Incluso personalmente me convendría que les den a los trabajadores el aumento salarial que piden: el 20 por ciento, porque ganaría más, pero de que me sirve eso si en tres años ya no tendría escuela. Eso no es negocio. Antes que eso soy profesor, estamos para que la gente se eduque”.

Su casero, por el momento, le perdona el pago de la luz. Luis Antonio suspendió los ingresos que le da a su contador. Para poder sobrellevar algunos gastos buscó trabajos como freelance. “El problema también es que no solo me afecta a mí, sino que también a gente que mi flujo económico depende”.

Reiteró que la universidad está secuestrada, son muy pocas personas las que toman las decisiones de mantener la huelga. “Estamos de rehenes mucha gente que desde hace casi tres meses no recibimos el pago. También los estudiantes están perdiendo tiempo y la universidad, prestigio”.

En comparación con la huelga de la UNAM de 1999 que duró nueve meses, destacó que aquel conflicto fue iniciado por estudiantes y fue para frenar las políticas privatizadoras de la educación superior de ese entonces. El paro de la UAM fue estallado por el sindicato con fines patronales.

“No es el mismo contexto. En el caso de la huelga de la UAM, en las mesas de negociación no se han mencionado situaciones como el aumento de la matrícula, mejora de edificios o talleres. No tienen como objetivo el beneficio de la población estudiantil, que es lo que da legitimidad a una universidad”.

Este jueves, cerca de dos mil profesores y estudiantes marcharon del Palacio de Bellas Artes al Zócalo capitalino para exigir el fin de la huelga y el restablecimiento de las clases. En un mitin posterior a la protesta, hicieron un llamado al SITUAM para que acepte 3.35% de aumento a los salarios y concluya el conflicto más largo de esta casa de estudios.

Ricardo Ruiz, profesor de la carrera de ingeniería química en la UAM-Iztapalapa, señaló que asistió a la marcha para pedir que se llegue a un acuerdo entre la universidad y el sindicato. “Lo que creemos es que lo que se pudo haber ofrecido ya se puso sobre la mesa. Ahora tenemos que alzar nuestra voz. Si no somos nosotros, quién va a presionar para que esto se levante”.

Dijo que a estudiantes y profesores les duele el daño que la huelga ocasiona a la UAM. “Nosotros no estamos en las mesas de negociación, pero ya no podemos esperar a ver qué hacen y cuándo deciden levantar el conflicto”.

La mayoría de los docentes, agregó, ya están en una situación económica muy complicada. En su caso, tuvo que pedir prestado a sus familiares para sortear sus gastos. Aparte de ello, consideró que 85 días sin clases, es una afectación que se tendrá que resolver eventualmente cuando se retomen las actividades. Sin embargo, es algo que costará recursos.

“Lo que provoca la huelga es un gran daño a la docencia, porque junta todos los procesos de cada trimestre. Eso ya pasó hace 11 años, en el conflicto de 2008, donde los alumnos quedaron muy impactados. La reputación de la UAM, los proyectos de investigación, todo eso se está afectando”.

Organizaron encuesta entre comunidad de la UAM

Leticia Juárez González, profesora del departamento de sociología de la UAM-Azcapotzalco, es integrante del SITUAM y a pesar de que al inicio apoyó la huelga, ahora ya no.

“Se convirtió en una situación desesperante, no hay manera, están muy confrontadas las posiciones y en un espacio académico buscamos una manera de manifestarnos con voto secreto, universal y directo de toda la comunidad, porque no es posible que pongamos a nuestra universidad en riesgo”.

Explicó que un grupo de profesores organizó una encuesta entre la comunidad estudiantil, docente y administrativa con el objetivo de determinar si la huelga continúa o debe de regresar a clases.

“Una vez que tengamos los resultados definitivos, los difundiremos y buscaremos con esta información hacer presión para que los otros colegas que siguen empecinados en romper el tope salarial lo piensen de nuevo”.

Indicó que la encuesta se aplica en dos modalidades: presencial durante la marcha de este jueves y de manera electrónica. “Se abrió una votación en internet con muchos candados y termina la noche de este viernes”.

Durante el mitin, los profesores convocantes a la marcha informaron que hasta el cierre del miércoles, habían recibido 7 mil 23 votos, de forma electrónica. De ellos, 94.3% eligió la opción de levantar la huelga. Solo 4% la apoya.

JGM