Temen vecinos construcción de gasera en zona habitacional de Edomex

TOLUCA.-Por temor a que empresarios, con el permiso de autoridades estatales y del municipio de Toluca, reanuden sus planes de instalar una gasera en la colonia Salvador Sánchez Colín, más de 20 vecinos de la calle Francisco M. de Olaguibel, mantienen sus mantas colgadas afuera de sus casas con las que protestan para que no se construya una estación de servicio, pues consideran que sería un peligro inminente en caso de que ocurriera algún incidente, ya que en la zona existe una gasolinería y cables de alta tensión.

Además de que hay un kínder, una preparatoria y la zona es meramente habitacional, por lo que saldrán cuantas veces sea necesario a las calles para protestar, advierten.

Uno de los vecinos de la calle Francisco M. de Olaguibel, subrayó que no quitarán sus vinilonas en las que se oponen a la edificación de una gasera, ya que "tenemos una gasolinería ahí junto y luego la gasera, yo creo que es un riesgo mayor, no, además está el kínder, una preparatoria y es un peligro bastante alto, supuestamente se suspendió la obra pero nos mantenemos pendientes de que no vuelvan a iniciar sus trabajos de construcción, que de ser así nos vamos a manifestar nuevamente, según dicen los vecinos que ya tenían sus permisos (los constructores), ahí era un área verde, pero también tenemos el peligro de las líneas de alta tensión, o sea, como se iban a atrever a construir debajo de las líneas de alta tensión".

Otro colono de la Sánchez Colín, acentuó que aún cuando el predio quedó abandonado y tiene sellos de clausura que puso Protección Civil estatal y la Comisión Federal de Electricidad, no se confían, "a partir de ahí no hay movimiento ya, antes ahí eran milpas y por ahí había un proyecto de abrir una calle que llegue hasta la avenida 5 de mayo".

Sobre la calle Francisco M. de Olaguibel, se dejan ver más de 20 mantas y pintas en bardas en rechazo rotundo a la construcción de una gasera, "si uno que quiere construir una casa ahí tiene que venir a ver personal de obras públicas y si tenemos líneas de alta tensión no nos permiten construir, ¿por qué a ellos (empresarios), si les iban a permitir construir?", se preguntó una vecina de la Sánchez Colín.

Actualmente el lote en el que se pretendía construir una gasera está en completo abandono y con los sellos de clausura diluidos.





(Sharira Abundez)