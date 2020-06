Temen nueva crisis ambiental en presa que surte agua a Edomex

Los integrantes de la Comisión de Cuenca Presa Madín y grupos ambientalistas exigieron a los ayuntamientos de Atizapán de Zaragoza, Jilotzingo y Naucalpan clausurar las 17 descargas ilegales que existen alrededor de la cuenca, pues, de no hacerlo, la Presa Madín volverá a cubrirse de lirio acuático durante la presente temporada de lluvias, lo que podría causar efectos nocivos para la salud de los más de 155 mil habitantes del Valle de México que consumen el agua potabilizada de este cauce.

Lirio, la amenaza presente

El gerente general de la Comisión de Cuenca Presa Madín, Eduardo Espinosa Medel, aseveró que, a pesar de que las autoridades municipales anunciaron que a finales de mayo se terminó con el retiro del lirio acuático que cubrió el 90 por ciento del embalse por casi ocho meses, el riesgo de que este fenómeno se repita nuevamente es mayor para este año, pues hay una mayor cantidad de material orgánico suspendido, como heces humanas, que no se han tratado y no han dejado de caer en el cuerpo de agua, por la prevalencia de las descargas ilegales de los fraccionamientos residenciales que existen en la parte alta de Atizapán, como Zona Esmeralda, Chiluca y Lago Esmeralda, así como la Sexta Sección de Lomas Verdes de Naucalpan.

El especialista indicó que los trabajos de retiro de la plaga que se llevaron a cabo desde finales de diciembre de 2019, por parte de las comisiones Nacional del Agua (Conagua) y del Agua Estado de México (CAEM), con el apoyo de los grupos ambientalistas, no contempló el retiro del lirio en la represa de los lodos de la planta potabilizadora, por lo que se corre el riesgo de que, ante una nueva lluvia atípica o muy fuerte, la planta caiga al vaso de la presa y se reproduzca rápidamente como sucedió en septiembre del año anterior.

Por su parte, el líder de la asociación civil Nacel Arcoiris 132033 y representante de la Carta de la Tierra del Estado de México, Chuen Uac Zip, señaló que no erradicar completamente la plaga de este embalse podría generar daños ambientales y a la salud irremediables, pues esta plaga roba oxígeno al agua, por lo que, en las noches produce metano que, al fusionarse con el hipoclorito de cloro que se usa en la planta potabilizadora, produce una sustancia cancerígena que podrían estar bebiendo miles de habitantes del Valle de México.

Inacción gubernamental

Espinosa Medel recordó que, desde hace dos años, la Comisión de Cuenca presentó 13 denuncias ante la Conagua, con la intención de que realizara una visita de inspección a lo largo de la presa para detectar las descargas ilegales, constatar el tipo de desechos que se están arrojando a la presa y ordenar a los organismos operadores que se clausuraran definitivamente; no obstante, esto no ha ocurrido, por lo que no solo prevalecen, sino que aumentaron a 17.

Señaló que, a la par, dos plantas de tratamiento de Lomas Verdes, una de la Zona Esmeralda y otra más de las comunidades de Jilotzingo no funcionan, por lo que están descargando sus aguas contaminadas a la presa, lo que ha provocado que alrededor de cinco millones de metros cúbicos de aguas negras caigan en el embalse anualmente, lo que la hace tierra fértil para la reproducción de la plaga que también origina la muerte de las especies acuáticas que viven en ella e impide la prevalencia y reproducción de las aves migratorias.

"No se ha resuelto el problema de fondo en la presa, pues mientras haya contaminantes y descargas ilegales en el vaso, seguirá siendo susceptible a esta plaga. Para lo único que sirvió la limpieza de la presa en estos meses, fue para conocer la capacidad que tiene, pero es inminente que este evento se pueda volver a repetir en esta temporada de lluvias", lamentó.

Temen nueva crisis ambiental en Presa Madín por las más de 15 descargas ilegales #IR https://t.co/HSUVIog0uL pic.twitter.com/LZszdNeLfE — La Silla Rota (@lasillarota) June 18, 2020

No hay presupuesto

El activista Chuen Uac, quien formó parte del grupo de trabajo que llevó a cabo la limpieza de la presa, explicó que las labores de retiro del lirio acuático no se concluyeron al cien por ciento en la presa, debido a que la Conagua no pagó a tiempo a la empresa contratada para esta labor, debido a que la dependencia federal no entregó los 11 millones de pesos que comprometió el Organismo Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) para estas labores, por lo que se retiró del lugar.

Mencionó que, ante ello, los más de 50 activistas que han participado en la limpieza de la presa mantendrán su labor en el cauce, para evitar que la plaga regrese, para lo cual están buscando apoyo de los gobiernos municipales, de la CAEM e instituciones privadas, con el fin de la falta de vigilancia posibilite el crecimiento de la planta.

Indicó que no hacerlo generaría un nuevo daño ambiental a la presa, ya que las dos lluvias que se registraron la semana pasada en el Valle de México, provocaron nuevamente que el lirio que prevalece, pasara de la zona de lodos al embalse, aunque esto fue detectado a tiempo y se pudo frenar sin mayores complicaciones, lo cual tendrá que hacerse hasta que no se tenga un plan integral de saneamiento de la cuenca que mitigue los daños ocasionados hasta ahora.

La Presa Madín se encuentra ubicada en los límites entre Atizapán y Naucalpan y tiene una capacidad de 29 mil 700 metros cúbicos de agua, la cual es potabilizada todos los días para conducirla hasta el tanque de Lomas Verdes, administrado por la CAEM, para abastecer a las poblaciones de las partes altas de ambos municipios y de Tlalnepantla.

(Sharira Abundez)