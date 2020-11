Temen crisis en la venta de árboles de Navidad por la covid

TOLUCA.-En la comunidad de San Miguel Mimiapan, municipio de Xonacatlán, están listos para su corte y venta centenares de arbolitos de Navidad en sus especies de ayacahuit, oyamel y abeto de douglas, los cuales van desde el metro hasta los cinco metros de altura, sin embargo, los productores temen tener ventas mucho menores este año con relación a 2019, pues por la pandemia los intermediarios no han acudido como en años pasados a comprar gran parte de la producción, ya que las autoridades han limitado horarios y espacios donde vender el producto mexiquense que adornará los hogares durante las fiestas decembrinas que se aproximan.

"La producción es la misma del año pasado, pero no contábamos con que se iba a prolongar tanto la pandemia, esto se originó en marzo y nosotros como productores pensamos que iba a concluir por el 20 de abril, sin embargo, ya se prolongó al resto del año y la producción la tenemos al 100 por ciento, ahora esperamos contar con los visitantes para vender nuestro producto. El año pasado contamos con clientes mayoristas que a estas fechas ya habían cargado su producto para ir a revender y hasta ahorita no se ha dado esa situación porque se han visto muy limitados los lugares, los espacios donde los gobiernos municipales nos han permitido establecer y ahora no nos han dado esa oportunidad", indicó el productor de arbolitos de navidad, Pablo Zamora Gutiérrrez, propietario del vivero "Vista Hermosa".

Con relación a la inversión, ésta se basa sobre todo en la mano de obra, "porque desde que los plantamos hay que hacerles un cajete, que es un bebedero de agua para que se estén hidratando de manera constante, posteriormente, hay que abonarlos y darles mantenimiento con una desbrozadora de alta potencia para quitarles la maleza y luego hay que podarlos para irles dando la forma y llegar a la talla que actualmente tienen los arbolitos de los que entregamos a nuestros clientes su respectivo certificado", indicó Pablo Zamora Gutiérrez.

Su hermano Cruz, indicó que la planta calificada de los arbolitos de Navidad se las proporciona la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), mientras que en la siembra, el cuidado y la cosecha toma parte toda la familia.

"Obviamente quisiéramos vender el total de nuestros árboles que ya están listos pero no es así, sin embargo, los arbolitos que no salgan este año los posponemos para el siguiente y tienen que salir. De la venta que hacemos nos ayudamos para mantener en buen estado nuestras herramientas que usamos para seguir produciendo y a veces hay posibilidades de comprar un carrito para transportar el producto y hacer una cabaña para cubrirnos de la lluvia y el frío cuando andamos en las plantaciones", indicó el lugareño.

Por su parte, el también productor, Leonardo José Labastida, explicó que quienes se dedican a esta actividad de producir arbolitos de Navidad, durante cinco años no perciben ni un quinto, "es puro invertir, invertir e invertir, de seis años en adelante ya empezamos a sacar un poco, pero durante cinco años hay que limpiar, sembrar, fertilizar y la misma familia le entra, vamos trabajando a largo plazo, hay veces que se siembran tres o cuatro, pero a lo mejor solo se logra uno o dos".

Los productores de arbolitos de Navidad de los viveros de Vista Hermosa, Labastida, El Arco, El Mirador, La Bruja, Rancho Escondido y El Espinazo, en San Miguel Mimiapan, municipio de Xonacatlán, apuntaron que lo que más afecta a sus plantaciones son las sequías, pues no cuentan con sistema de riego y dependen del temporal de agua de lluvia, pero lo que también pone en riesgo la planta son las heladas que se registran en la zona montañosa del Valle de Toluca.

NIVEL ESTATAL

En 25 de los 125 municipios se concentran hasta 200 plantaciones de arbolitos de navidad, en las que hay disponibles para esta época 385 mil ejemplares en sus especies de oyamel, pseudotsuga y pino ayacahuit, pero Xonacatlán, Tlalmanalco, Villa del Carbón, Amecameca y Valle de Bravo, son los mayores productores de este tipo de adornos navideños naturales, informó el gobierno del Estado de México.





(Sharira Abundez)