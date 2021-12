“Tememos por nuestros niños; ya uno murió y las niñas son violadas, las suben a camionetas a la fuerza y luego las tiran por las milpas, no vamos a dejar que esto siga, ya no se puede, ¿quieren que hagamos policías comunitarias? ¿Autodefensas? Las hacemos pero primero necesitamos que nos digan que ya no pueden con esto”, argumentó una de las vecinas de San Andrés Cuexcontitlán.