¿Te retrasaste hoy en el Metro? Esto fue lo que pasó

Este jueves el Metro notificó que esta mañana evacuaron un tren de la Línea 3 por un cristal roto el cuál fue afectado por un usuario del transporte que estaba desesperado por llegar a su trabajo, situación que hizo destacar que en algunas ocasiones los usuarios también provocan fallas en el servicio.

De acuerdo con el anuncio en la cuenta de Twitter del Metro, el hombre dañó el tren y provocó un retraso en el transporte.

Posterioremente, una usuaria de redes sociales narró los hechos, pues se encontraba en la estación Eugenia cuando el hombre rompió el cristal del Metro.

En la estación Eugenia de la #Linea3 del @MetroCDMX @metroCdmxL3, un hombre empujó al cierre de puertas diciendo que no podía llegar tarde a trabajar. Esto provocó que otros reaccionaran mal, evidentemente, porque empujó a todos y no podíamos avanzar porque no cerraban las (1/7)